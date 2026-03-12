Wie is Teagan Croft, de Australische actrice die binnenkort "Rapunzel" zal spelen in de films?

De naam van Teagan Croft circuleert al enkele weken in de geruchten rond een mogelijke live-action verfilming van de animatiefilm "Tangled". De Australische actrice zou een van de talenten zijn die in aanmerking komen voor de rol van de langharige heldin. Hoewel er nog geen officiële aankondiging is gedaan, heeft de interesse die haar naam heeft gewekt de nieuwsgierigheid naar haar carrière weer aangewakkerd.

Een actrice die op zeer jonge leeftijd via de televisie werd ontdekt.

De Australische actrice Teagan Croft werd in april 2004 in Sydney geboren. Ze begon haar carrière op jonge leeftijd, aanvankelijk in Australische theaterproducties. Ze verwierf bredere bekendheid in 2018 toen ze zich aansloot bij de cast van de DC Comics-serie "Titans". In deze verfilming van het stripuniversum speelt ze Rachel Roth, ook wel bekend als Raven, een tiener met bovennatuurlijke krachten. Deze rol bezorgde haar internationale bekendheid en vestigde haar reputatie in de film- en televisie-industrie.

Een carrière die zich uitbreidt naar film- en televisieseries.

Na haar rol in "Titans" vervolgde Teagan Croft haar carrière met diverse televisie- en filmprojecten. Ze speelde onder andere in de Netflix-film "True Spirit" (2023), die het verhaal vertelt van de Australische zeilster Jessica Watson. In deze film vertolkt ze de jonge atlete die als jongste persoon ooit solo de wereld rondzeilt. Deze rol verstevigde haar positie in de filmindustrie en vergrootte haar publiek.

Er gaan geruchten rond over een verfilming van "Tangled".

Al enige tijd wordt in diverse media en online discussies de mogelijkheid geopperd van een live-action verfilming van de animatiefilm "Tangled" uit 2010. In dit verband wordt de naam van Teagan Croft regelmatig genoemd door fans en sommige waarnemers als een actrice die goed geschikt zou zijn voor de rol. Er is echter nog geen officiële bevestiging over de casting van een mogelijke verfilming of de deelname van de actrice.

Een jonge actrice die een nieuwe generatie fans achter zich laat.

Met haar rollen in populaire series en internationale producties heeft Teagan Croft geleidelijk een aanzienlijke schare fans opgebouwd. Haar aanwezigheid op sociale media en haar optredens in projecten gericht op een jonger publiek dragen ook bij aan haar groeiende bekendheid. Hoewel de geruchten rondom "Tangled" onbevestigd blijven, tonen ze niettemin de toenemende interesse in haar carrière aan.

Kortom, Teagan Croft behoort tot de nieuwe generatie Australische actrices die steeds meer bekendheid verwerven in Hollywood. Ze werd ontdekt in de serie "Titans" en vervolgens in de film "True Spirit" en bouwt gestaag aan haar carrière in film en televisie. Geruchten dat ze een van de mogelijke kandidaten is voor de rol in "Tangled" tonen aan dat haar carrière steeds meer aandacht krijgt, hoewel er nog geen officiële aankondiging is gedaan.