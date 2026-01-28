Search here...

"Ongelooflijk elegant": dit Amerikaanse model maakt een blijvende indruk in een haute couture-jurk.

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss schitterde onlangs tijdens de Parijse Couture Week in een Dior-jurk die bewees dat transparante stoffen en een open rug de ultieme modecombinatie vormen. Het Amerikaanse model en danseres deelde de look op Instagram, wat een sensatie veroorzaakte onder haar fans.

Een meesterlijke creatie van Dior voor de Pre-Fall 2026 collectie.

Deze zwarte jurk uit de Dior Pre-Fall 2026 collectie van Jonathan Anderson, vervaardigd van een doorschijnende, matte stof, betovert met zijn opvallende contrast. Aan de voorzijde creëren een hoge, asymmetrische halslijn met één schouder en driekwart pofmouwen die bij de polsen zijn aangesnoerd een verfijnd silhouet. De asymmetrische zoom valt elegant, terwijl de diepe ruguitsnijding op een perfect dramatische manier huid onthult.

Een minimalistische stijl die de jurk accentueert.

De look, ontworpen door Natasha Colvin, is minimalistisch gehouden om de ruimte optimaal tot zijn recht te laten komen. Karlie kiest voor zwarte Dior Muse pumps met een vierkante neus en een dun bandje, en een Dior Cigale tas. Ricky Fraser maakt een lage knot met losse lokken en Tobi Henney zorgt voor frisse make-up: zwarte eyeliner en roze oogschaduw.

Karlie Kloss laat op briljante wijze zien dat ware stijlkracht voortkomt uit subtiele contrasten, zonder schreeuwerige kleuren of overbodige versieringen. Deze Parijse verschijning herdefinieert moderne elegantie in de haute couture.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
