"Ik moet alles in goede banen leiden": Deze actrice beschrijft haar "intense" dagelijkse leven als moeder.

De Amerikaanse actrice, tv-presentatrice en zangeres Keke Palmer deelt openhartig haar dagelijkse uitdaging: het combineren van een bloeiende carrière in de film-, televisie- en muziekwereld met het moederschap van haar tweejarige zoontje Leo. Tijdens de première van haar nieuwe serie "The 'Burbs" in Los Angeles vertelde ze aan People magazine hoe ze deze multitaskende levensstijl volhoudt. Ze grapte dat ze letterlijk "drie versies van zichzelf" heeft om alles voor elkaar te krijgen.

Een zorgvuldig geplande organisatie

"Het is veel. Sinds de geboorte van mijn zoon ben ik nog bewuster geworden in mijn projectkeuzes en hoe ik mijn tijd indeel," geeft Keke Palmer toe. De actrice, zangeres en televisiepresentatrice benadrukt het belang van een sterk team om dit hectische tempo te kunnen volhouden: "Ik ben dol op alles wat ik doe, maar ik zorg er altijd voor dat ik alles kan organiseren, want het is intens, maar ik vind het geweldig. (...) Ik moet ervoor zorgen dat ik alles kan managen."

Leo, haar meest fantastische levensleraar.

Keke beschrijft Leo's snelle ontwikkeling – van een stomme baby tot een jongetje met "zijn eigen woorden, meningen en persoonlijkheid" – als een masterclass. "Hij leert me vooral hoe ik moet ontspannen en volop van het leven moet genieten," vertrouwt ze me toe. Voor Keke is het moederschap als een spiegel: "Het reflecteert je eigen leven, maar het stelt je ook in staat jezelf te geven wat je nodig hebt. Het is een ware zegen. Mijn zoon betekent alles voor me."

Een cathartische moederrol op het scherm.

In "The 'Burbs'", een horror-reboot van de komedie uit 1989 met Tom Hanks in de hoofdrol, speelt Keke Samira, een jonge moeder die worstelt met de gevolgen van de bevalling en gecompliceerde relaties. "Het was een catharsis. Samira maakt dingen mee die ik zelf heb meegemaakt: de postnatale periode, de emotionele kwetsbaarheid na de bevalling. Ik kon me echt helemaal in de rol verdiepen, vooral in het horroraspect!", legt ze uit.

Keke Palmer transformeert de uitdagingen van het alleenstaande moederschap en een succesvolle carrière in een drijvende kracht. Met een onberispelijke organisatie, onvoorwaardelijke liefde voor Leo en rollen die haar persoonlijk aanspreken, bewijst ze dat het mogelijk is om alles te omarmen – carrière, gezin, authenticiteit – met intentie en humor. Een inspirerende multitaskende moeder.