Margot Robbie geeft een moderne draai aan een modeklassieker met eigentijdse elegantie.

Tatiana Richard
Extrait Margot Robbie dans « Le loup de Wall Street »

Margot Robbie heeft opnieuw de aandacht van modefans getrokken door inspiratie te putten uit de stijlgeschiedenis en een look te creëren die verleden en heden combineert. Tijdens evenementen rondom de film "Wuthering Heights" koos de actrice voor kledingstukken geïnspireerd op klassieke silhouetten, die ze op een uitgesproken moderne manier herinterpreteerde.

Een stijlvol eerbetoon aan vervlogen tijden.

Voor de Londense première van "Wuthering Heights" en diverse promotionele optredens koos Margot Robbie outfits die deden denken aan historische periodes, met name het Victoriaanse tijdperk en de jaren 90. Stylist Andrew Mukamal stelde looks samen waarin archiefelementen – zoals een brocade jasje geïnspireerd op John Galliano uit de jaren 90 – werden gecombineerd met moderne stukken, waardoor een boeiende stilistische spanning ontstond.

Een samensmelting van historische details en moderniteit.

Een van de meest opvallende outfits was een Victoriaanse kanten korsetjurk versierd met synthetische vlechten die deden denken aan de beroemde haarversieringen die de Brontë-zusters droegen bij hun begrafenis, gecombineerd met een replica van een historische armband. Deze mix van historische verwijzingen met een eigentijds silhouet illustreert hoe Margot Robbie speelt met de codes van het tijdperk om een krachtig visueel effect te creëren.

Een interpretatie die ver verwijderd is van simpele nostalgie.

In plaats van simpelweg vintage stijlen te reproduceren, herinterpreteren de actrice en haar creatieve team deze codes om ze volledig te integreren in een hedendaagse garderobe. Dit is met name te zien in hun keuze voor klassieke stukken – Victoriaans of geïnspireerd op de jaren 90 – die op een onconventionele manier worden gedragen, waarbij details zoals de navel zichtbaar zijn of gedurfde contrasten worden toegepast.

Reacties en perspectieven op deze stilistische keuze

Modekenners hebben Margot Robbie geprezen voor haar gedurfde aanpak en haar vermogen om tijdperken te overstijgen en een dialoog te creëren tussen verschillende stilistische referenties. Deze benadering, soms method dressing genoemd, houdt in dat de actrice wordt gekleed volgens de wereld van haar rollen – in dit geval die van "Wuthering Heights" – maar met een esthetische vrijheid die kenmerkend is voor de hedendaagse mode.

Door modeklassiekers opnieuw te interpreteren in creaties die zowel het verleden als het heden oproepen, bevestigt Margot Robbie haar status als invloedrijk stijlicoon. Haar kledingkeuzes, een mix van historische verwijzingen en zelfverzekerde moderniteit, bieden een rijk en inspirerend perspectief op de hedendaagse mode en boeien zowel liefhebbers als critici.

Als schrijver verken ik schoonheid, mode en psychologie met gevoeligheid en nieuwsgierigheid. Ik geniet ervan de emoties die we ervaren te begrijpen en een stem te geven aan degenen die ons helpen onszelf beter te begrijpen. In mijn artikelen streef ik ernaar de kloof tussen wetenschappelijke kennis en onze dagelijkse ervaringen te overbruggen.
