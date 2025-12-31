Beyoncé wordt miljardair en verbreekt een nieuw muziekrecord.

De Amerikaanse singer-songwriter Beyoncé is de vijfde muzikant die miljardair is geworden, na Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen en Rihanna. Deze prestatie heeft ze te danken aan buitengewone podiumoptredens en een werkelijk uitzonderlijke muzikale catalogus.

Recordbrekende tours

Haar "Cowboy Carter Tour" van 2025 heeft meer dan 400 miljoen dollar aan inkomsten gegenereerd en is daarmee de meest winstgevende tournee van het jaar voor een soloartiest geworden. Het jaar ervoor had "Renaissance" al 600 miljoen dollar opgebracht, waarmee Beyoncé haar positie als onbetwiste koningin van het wereldtoneel verstevigde.

Een muziekcatalogus vormt de kern van zijn fortuin.

Het grootste deel van haar vermogen komt voort uit de volledige controle over haar masteropnames en uit muziekroyalty's. Deze solide basis wordt versterkt door haar andere ondernemingen, zoals haar merk Ivy Park en haar parfumlijn. Forbes plaatst haar in de top drie van bestbetaalde vrouwelijke muzikanten ter wereld.

Een Grammy-koningin, gevierd en invloedrijk.

Met 35 Grammy Awards, waaronder Album van het Jaar in 2025, heeft Beyoncé de meest indrukwekkende lijst met onderscheidingen van haar generatie. Ze zal naar verwachting in mei mede-voorzitter zijn van het Met Gala en is daarmee een toonaangevende figuur in de muziek- en cultuurwereld.

Een pionier voor vrouwelijke en zwarte muziek.

Beyoncé, de eerste zwarte vrouw die dit niveau van rijkdom in de muziekindustrie bereikte, is een voorbeeldig succesverhaal: absolute artistieke controle, een scherpe strategische visie en wereldwijde culturele invloed. Haar reis bewijst dat een combinatie van talent, onafhankelijkheid en ambitie de basis vormt voor een blijvend imperium.

Los van de financiële symboliek, vestigt Beyoncés toetreding tot de exclusieve kring van miljardairmuzikanten een nieuw model in de muziekindustrie: dat van een artiest die haar werk, haar imago en haar lot in eigen hand heeft. Door de regels van wereldwijd succes opnieuw te definiëren, effent ze de weg voor toekomstige generaties.