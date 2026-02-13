Deze 65-jarige ster uit "Dirty Dancing" straalt op het strand.

Search here...

Jennifer Grey blijft charmeren met haar natuurlijke uitstraling en energie. De onvergetelijke Baby Houseman uit de cultfilm Dirty Dancing deelde onlangs een reeks foto's die tijdens een strandvakantie met vrienden zijn gemaakt.

Een tijdloze look

Op de eerste foto poseert Jennifer Grey knielend op een roze handdoek, gekleed in een zwarte bikini en bijpassende zonnebril. Haar haar is los en golvend, en ze oogt ontspannen terwijl ze naar de oceaan kijkt. In het onderschrift vermeldt de actrice een "langverwachte meidenreis" en tagt ze haar goede vriendin, de Amerikaanse actrice Tracy Pollan. De twee vrouwen stralen een vrolijke kameraadschap uit.

Op een tweede foto maken de twee vriendinnen samen een selfie, duidelijk blij om dit moment te delen. Op een andere foto loopt Jennifer Grey zelfverzekerd in ondiep water, dit keer in een badpak. Tot slot toont een foto, genomen van onderaf, haar stralend tegen een rotsachtige achtergrond.

Internetgebruikers waren overtuigd.

De reacties stromen binnen met complimenten. "Prachtig," schrijft een gebruiker. "Je ziet er geweldig uit," voegt een ander toe. Een fan verwijst speels naar de iconische zin uit de film: "You don't put Baby on a towel," een humoristische variant op een bekende uitspraak uit "Dirty Dancing."

Bijna 40 jaar na de release van de film die haar beroemd maakte, belichaamt Jennifer Grey nog steeds een vrijgeestige vrouw. Zonder overdreven enscenering vieren deze foto's vriendschap, zelfvertrouwen en de vreugde om helemaal jezelf te zijn.

Kortom, door deze vakantiemomenten te delen, biedt Jennifer Grey een inspirerend beeld van een gelukkige vrouw die trouw is aan zichzelf. Het bewijs dat uitstraling niet voortkomt uit jeugd of idealen, maar uit authenticiteit en de schoonheid van elk lichaam dat zich in de loop der tijd ontwikkelt en ontplooit.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
"Ik dacht dat vrouwen me zouden haten": de onverwachte bekentenis van een rijzende steractrice

