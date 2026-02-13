"Ik dacht dat vrouwen me zouden haten": de onverwachte bekentenis van een rijzende steractrice

Margaret Qualley heeft de afgelopen tijd de ene na de andere projectrol op zich genomen en zich gevestigd als een van de meest prominente figuren van haar generatie. Achter deze snelle opmars gaat een periode van diepe twijfel schuil, met name in haar beginjaren. In een uitgebreid interview met Vanity Fair vertelt ze openhartig over de angsten die haar plaagden toen ze op zeer jonge leeftijd in de filmindustrie begon te werken.

Een vroege start in een ontmoedigende wereld

Margaret Qualley, de dochter van de Amerikaanse actrice en model Andie MacDowell, groeide op in Hollywood. Ze maakte haar filmdebuut nog voordat ze twintig was. Haar eerste belangrijke rol op het grote scherm kreeg ze in 2013 in "Palo Alto", geregisseerd door Gia Coppola. Ze herinnert zich dat ze zich overweldigd voelde: vroeg beginnen met werken, snel leren en de ongeschreven regels van een prestigieuze industrie begrijpen.

Ondanks dat ze omringd was door mensen die bekend waren met de filmindustrie, voelde ze zich naar eigen zeggen "een soort kwetsbaarheid". De aandacht voor haar imago, uiterlijk en persoonlijkheid zorgde ervoor dat ze zichzelf ging beschermen. Pas later, met meer ervaring, begon ze de controle over haar carrière en artistieke identiteit terug te winnen.

Een krachtige bekentenis, doorspekt met angst.

Tijdens het interview verwoordde Margaret Qualley precies wat ze op dat moment voelde: "Ik dacht dat als ik helemaal mezelf zou zijn, vrouwen me zouden haten en mannen me pijn zouden doen," vertrouwde ze me toe. Deze uitspraak werpt licht op haar gemoedstoestand van die tijd. Volgens haar leidde deze angst ertoe dat ze bepaalde aspecten van haar persoonlijkheid onderdrukte, met name alles wat met haar vrouwelijkheid te maken had.

Ze legt uit dat ze ooit het gevoel had dat "volledig voor zichzelf opkomen een risico inhield", zowel wat betreft oordeel als veiligheid. Tegenwoordig zegt ze dat ze is geëvolueerd. "Nu ik meer controle over mijn leven heb, kan ik vrijer putten uit sensualiteit en vrouwelijkheid", legt ze uit in hetzelfde interview. Een manier om te bevestigen dat zelfvertrouwen met de tijd is gegroeid.

Een carrière in volle vaart.

Sinds haar debuut heeft Margaret Qualley talloze rollen gespeeld. Ze verwierf grote bekendheid met "Once Upon a Time... in Hollywood" en later met "The Substance". Tegenwoordig heeft ze tientallen credits op haar naam staan in films, televisieseries en muziekvideo's. Ze geeft grif toe dat dit veeleisende tempo "moeilijk vol te houden" kan zijn.

In het interview geeft ze toe dat ze "erg competitief" is met zichzelf en "soms te veel projecten tegelijk aanpakt". Ze noemt zelfs keuzes die ze achteraf "fouten" zou noemen – niet omdat ze slecht waren, maar omdat ze ze vandaag de dag niet meer zou maken.

Je imago terugwinnen

Naast de projecten is het vooral haar persoonlijke reis die in dit interview naar voren komt. Margaret Qualley vertelt over het belang van het herwinnen van zelfvertrouwen, met name dankzij de mensen om haar heen, waaronder haar echtgenoot, de muzikant Jack Antonoff, met wie ze in 2023 trouwde. Ze legt uit dat ze zich nu "vrijer voelt om alle facetten van haar persoonlijkheid te verkennen".

Haar verhaal werpt licht op een realiteit die vaak over het hoofd wordt gezien: jong beginnen in een veelbesproken industrie kan diepgewortelde angsten met zich meebrengen. Door deze gevoelens te delen, wil de actrice geen controverse creëren, maar juist haar carrièrepad toelichten.

Nu haar carrière blijft floreren, lijkt Margaret Qualley een beter evenwicht te hebben gevonden tussen professionele ambitie en persoonlijke zelfontplooiing. Haar bekentenis schaadt haar imago geenszins, maar onderstreept juist de complexiteit van een pad dat stap voor stap is bewandeld – van aanvankelijke kwetsbaarheid tot herwonnen zelfvertrouwen.