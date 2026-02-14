"Ik zou alles willen verwijderen": Madison Beer, met 40 miljoen volgers, waarschuwt voor de druk van sociale media.

De Amerikaanse zangeres, model en actrice Madison Beer is een van de meest gevolgde artiesten van haar generatie. Met meer dan 40 miljoen volgers op Instagram en 21 miljoen op TikTok geniet ze een zichtbaarheid waar menig ander jaloers op zou zijn. Deze constante aandacht heeft echter een prijs.

Een "echt slechte" relatie met sociale media.

In een interview met The Hollywood Reporter bekende de zangeres van "Make You Mine" een "heel slechte" relatie met sociale media te hebben. "Ik voel me constant angstig en ik wil vaak al mijn accounts verwijderen," legde ze uit. Ze beschreef een "voortdurende strijd": aan de ene kant berichten van steunbetuigingen van emotionele, soms huilende fans die haar vertellen hoeveel haar muziek voor hen betekent; aan de andere kant kwaadaardige video's of berichten die rechtstreeks op haar gericht zijn. "De realiteit is dat ik altijd wel een haatdragende video of een gemene tweet zal zien," vatte ze samen.

"Ik zou me zorgen moeten maken over het zien van een nare video van mezelf."

Madison Beer benadrukt "een gevoel van onrechtvaardigheid". Volgens haar kunnen de meeste jonge vrouwen van haar leeftijd zonder angst door TikTok scrollen. Voor haar is het anders: "Ik moet daar zitten met de wetenschap dat ik elk moment een nare video over mezelf kan tegenkomen." Ze legt uit dat, hoewel het misschien triviaal lijkt in vergelijking met andere problemen, deze dagelijkse druk toch uitputtend is. De angst om een harde kritiek of vernederende content te ontdekken, verandert een simpel moment van ontspanning in een bron van angst.

De kunstenares gaat nog verder en stelt dat het intensieve gebruik van digitale platforms haar "onnatuurlijk" voorkomt. "We hebben de indruk dat we constant aan het optreden zijn," legt ze uit, alsof iedereen voortdurend een zorgvuldig geënsceneerd portfolio presenteert.

Een verleden getekend door cyberpesten.

Dit is niet de eerste keer dat de zangeres spreekt over de impact van sociale media op haar mentale gezondheid. In haar boek "The Half of It" uit 2023 pleitte ze voor meer verantwoordelijkheid en empathie van internetgebruikers. Nu haar nieuwe album "Locket" vorige maand is uitgebracht en haar carrière een vlucht neemt, herinnert Madison Beer ons eraan dat digitale roem niet synoniem is met gemoedsrust. Haar verhaal belicht een vaak onderbelichte realiteit: achter de indrukwekkende aantallen likes en cijfers kan de psychologische druk constant zijn.

Door haar twijfels te delen, opent de kunstenaar een breder debat over de rol van sociale media in ons leven. Moeten we, ondanks alles, blijven om onze band met onze gemeenschap te behouden? Of moeten we afstand nemen om onze mentale gezondheid te beschermen? Madison Beer biedt met haar persoonlijke reflecties geen definitief antwoord, maar ze verwoordt wel een generatieonrust die veel verder reikt dan haar eigen ervaring.