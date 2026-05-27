Claudia Schiffer viert haar 24e huwelijksjubileum met een foto die haar fans ontroert.

@claudiaschiffer / Instagram

Vierentwintig jaar liefde en een onverminderde band. Om haar huwelijksjubileum met de Britse filmregisseur, scenarioschrijver en producent Matthew Vaughn te vieren, deelde het Duitse model Claudia Schiffer een nostalgische foto die haar fans ontroerde.

Een souvenirfoto van hun bruiloft in 2002.

Op 25 mei 2026 vierde Claudia Schiffer haar 24e huwelijksjubileum met Matthew Vaughn. Om deze gelegenheid te vieren, deelde ze een nostalgische foto van hun bruiloft op Instagram, die plaatsvond in Engeland op 25 mei 2002. Op de foto dansend en elkaar diep in de ogen kijkend, terwijl hun gasten vol genegenheid toekijken. "Vandaag ons 24e huwelijksjubileum!", schreef Claudia Schiffer bij de foto, met drie rode hartjes.

Een stortvloed aan berichten van de sterren

Het bericht ging razendsnel het internet rond. In de reacties feliciteerden verschillende beroemdheden, waaronder model Cindy Crawford en actrice Elizabeth Hurley, het stel van harte en wensten hen een gelukkig jubileum. Dit bevestigt dat hun prachtige verhaal nog steeds een inspiratiebron is, ver buiten hun directe omgeving.

Door deze ontroerende foto te delen, geeft Claudia Schiffer haar fans een zeldzame inkijk in haar liefdesverhaal. Het is een mooie manier om iedereen eraan te herinneren dat ze, buiten de schijnwerpers, waarschijnlijk prioriteit geeft aan een gelukkig gezinsleven.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Tennisster Aryna Sabalenka schittert met meer dan 200 karaat aan diamanten.

Op Roland-Garros schitterde de Wit-Russische tennisster Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, niet alleen met haar...

