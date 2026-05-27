"Ze zijn schattig": Demi Lovato deelt foto's met haar partner

De Amerikaanse singer-songwriter Demi Lovato ontroerde haar volgers door een belangrijke mijlpaal in haar leven te vieren. Ter gelegenheid van haar eerste huwelijksverjaardag deelde ze een lieve fotoserie met haar man, muzikant Jutes, op Instagram, vergezeld van een liefdevolle boodschap. De post zorgde direct voor een golf van hartverwarmende reacties van haar volgers. "Ze zijn schattig," luidde een van de vele reacties.

Een liefdesboodschap voor hun eerste huwelijksjubileum.

In een ontroerend onderschrift vierde Demi Lovato "een jaar huwelijk met degene van wie ze het meest houdt", die ze omschreef als haar "beste vriend" en "favoriete mens". Ze blikte emotioneel terug op hun trouwdag en gaf toe dat ze niet dacht dat ze meer van hem kon houden, voordat ze zich een jaar later realiseerde dat haar liefde alleen maar sterker was geworden. "Dit jaar is het beste jaar van mijn leven geweest", schreef ze in een tedere verklaring.

Lieve en gedeelde herinneringen

Naast de grote momenten wilde Demi Lovato vooral de alledaagse connectie vieren. Ze sprak vol nostalgie over ochtendknuffels, spontane dansjes, avonden waarop ze vroeg opstonden om samen te eten, en het gelach tot diep in de nacht, tot de tranen over hun wangen stroomden. "Dit zijn herinneringen die ik koester, en ik kan niet wachten om nieuwe te creëren," voegde ze eraan toe, waarmee ze een beeld schetste van een band gebouwd op luchtigheid en begrip.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Demi Lovato (@ddlovato)

Een warm welkom van internetgebruikers

Het is geen verrassing dat dit bericht de fans van de artiest snel ontroerde. De foto's, waarop het stel intiem en lachend te zien is, leidden tot een stortvloed aan liefdevolle berichten. "Ze zijn schattig," "Zo mooi samen," reageerden veel internetgebruikers, geraakt door deze openlijke liefdesverklaring. Deze warme ontvangst laat zien dat het publiek graag ziet dat Demi Lovato een gelukkig privéleven heeft.

Door dit gelukkige moment te delen, geeft Demi Lovato haar volgers een oprecht inkijkje in haar persoonlijke groei. Een tedere liefdesverklaring, die ons eraan herinnert dat de kleine momenten van het dagelijks leven vaak het meest waardevol zijn.