Tennisster Aryna Sabalenka schittert met meer dan 200 karaat aan diamanten.

Op Roland-Garros schitterde de Wit-Russische tennisster Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, niet alleen met haar tenniskunsten. Voor haar openingswedstrijd droeg ze een speciaal ontworpen sieradenset van meer dan 200 karaat aan edelstenen.

Meer dan 200 karaat aan edelstenen op de binnenplaats

Aryna Sabalenka zorgde meteen voor een sensatie bij haar eerste ronde op het toernooi in Parijs op 26 mei 2026. De viervoudig Grand Slam-winnares betrad de baan getooid met een op maat gemaakt juwelensetje, speciaal ontworpen voor de gelegenheid. Het detail dat zoveel discussie opriep: het ensemble bestond uit meer dan 200 karaat aan edelstenen, met name meer dan 200 karaat dieprode granaten en 23 karaat diamanten. Deze keuze was allesbehalve toevallig, want deze karmozijnrode granaten waren speciaal geselecteerd als eerbetoon aan de legendarische gravelbanen van Roland-Garros.

Een Nike-outfit en minimalistische make-up.

Wat haar outfit betreft, koos Aryna Sabalenka voor een ietwat zwierige bordeauxrode en zwarte Nike tennisjurk, gecombineerd met witte Nike sneakers en een zwart horloge. Ze maakte de look compleet met subtiele maar stralende make-up, geaccentueerd door rode nagellak, en haar blonde haar strak naar achteren in een knot – zowel praktisch als stijlvol. Ondanks temperaturen van boven de 30 graden Celsius, benadrukte ze dat ze "het gewicht van haar sieraden niet voelde", en legde uit dat het belangrijk voor haar was om "zich mooi te voelen om beter te kunnen presteren".

Een knipoog naar gravelbanen, met dank aan Material Good.

Deze sieradenset is ontworpen door Material Good, een luxe sieraden- en horlogemerk uit New York, waarvoor Aryna Sabalenka ambassadrice is. Ze had hun creaties al gedragen tijdens de Australian Open en de US Open, maar deze specifieke set werd speciaal voor het toernooi in Parijs ontworpen. Op de baan koos Aryna Sabalenka voor twee gelaagde kettingen en een paar oorbellen. De afzonderlijke stukken die ze droeg, hadden een geschatte waarde van meer dan $110.000 (ongeveer €85.000), terwijl de complete set van drie kettingen een waarde had van ongeveer $148.000.

Sieraden die controverse oproepen

Naast hun esthetische aantrekkingskracht bleven deze juwelen zeker niet onopgemerkt, en terecht. Aryna Sabalenka toonde ze slechts enkele dagen nadat ze zich had ontpopt als een vooraanstaand figuur in de campagne van speelsters voor een hoger prijzengeld in toernooien. Het contrast riep reacties op: de waarde van de sieraden die ze op de baan droeg, overtrof het prijzengeld dat haar tegenstandster ontving na haar nederlaag in de eerste ronde. Toen haar naar deze schijnbare tegenstrijdigheid werd gevraagd, ontkende Aryna Sabalenka elk verband tussen haar accessoires en haar pleidooi voor spelersrechten.

Een overwinning - en een ring ter waarde van een miljoen dollar

Aryna Sabalenka versloeg de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro in twee sets, 6-4, 6-2, en verzekerde zich daarmee van een plaats in de tweede ronde. De voorliefde van de kampioene voor edelstenen is niets nieuws. De afgelopen maanden is ze ook regelmatig gezien met haar indrukwekkende verlovingsring: haar partner, Georgios Frangulis, vroeg haar in maart ten huwelijk met een ovale diamant van 12 karaat, omringd door smaragden – haar favoriete steen – een sieraad waarvan de waarde wordt geschat op ongeveer een miljoen dollar.

Met sieraden van meer dan 200 karaat, een eerbetoon aan gravelbanen en een "buitengewone" verlovingsring heeft Aryna Sabalenka bevestigd dat ze net zozeer wil schitteren met haar stijl als met haar spel.