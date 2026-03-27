In een minimalistische zwarte jurk straalt deze kunstschaatsster op de rode loper.

De Amerikaanse kunstschaatsster Alysa Liu bevestigde haar status als rijzende stijlicoon door in een minimalistische zwarte jurk te verschijnen op de iHeartRadio Music Awards van 2026. De atlete, die in 2026 een gouden medaille won op de Olympische Spelen, trok de aandacht met een moderne interpretatie van de beroemde 'Little Black Dress', waarmee ze aantoonde dat eenvoud en elegantie perfect samen kunnen gaan op de rode loper.

Een eigentijdse interpretatie van een klassieker

Voor dit evenement, dat medio maart 2026 plaatsvond in het Dolby Theatre in Los Angeles, koos Alysa Liu voor een nauwsluitende zwarte jurk met een strakke uitstraling. Het silhouet werd gekenmerkt door een halterhals en een gestructureerd detail bij de buste, wat een subtiele grafische touch gaf aan dit tijdloze kledingstuk. De licht schuine, asymmetrische rok gaf een moderne twist aan deze klassieker.

Een strakke, minimalistische look, tot in de kleinste details.

Trouw aan de minimalistische balans van haar outfit koos Alysa Liu voor bijpassende zwarte pumps met spitse neus. Haar subtiele sieraden en piercings benadrukten de moderne uitstraling. Haar make-up sloot perfect aan bij deze stijl: zachte, subtiele smokey eyes gecombineerd met perzikkleurige blush en lippen. Haar kenmerkende kapsel, met een lichte volume en natuurlijke beweging, gaf de look een elegante finishing touch.

Een opvallende verschijning na een opmerkelijk jaar.

Sinds ze een gouden medaille won op de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië, is Alysa Liu regelmatig te zien op prestigieuze evenementen. Ze werd onder andere gespot op feestjes rondom de Oscars, wat haar groeiende invloed in de mode- en entertainmentwereld bevestigt. Haar stijl heeft de aandacht getrokken van modekenners, die haar zien als een nieuwe en inspirerende persoonlijkheid die atletische prestaties naadloos weet te combineren met stijlvolle expressie.

Door voor een minimalistische zwarte jurk te kiezen voor de iHeartRadio Music Awards 2026, laat Alysa Liu zien dat tijdloze klassiekers een moderne twist kunnen krijgen. Haar verschijning bevestigt haar groeiende invloed in de stijlwereld, waar ze geleidelijk aan haar eigen kenmerkende look ontwikkelt.