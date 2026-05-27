Deze tennisser zorgt voor opschudding in een onverwachte outfit.

Een glamoureuze zwarte jurk, een glinsterende gouden outfit: Naomi Osaka toverde haar entree op de Suzanne-Lenglenbaan om tot een ware modeshow. Op Roland-Garros oogstte haar verschijning evenveel ovatie als kritiek.

Een entree op het veld in een zwarte galajurk.

Voorafgaand aan haar eerste ronde wedstrijd tegen de Duitse Laura Siegemund maakte Naomi Osaka een opvallende entree op Court Suzanne-Lenglen. De Japanse speelster verscheen gehuld in een lange zwarte jurk, die niet zou misstaan op de rode loper, ontworpen door de Zwitserse modeontwerper Kevin Germanier. Eenmaal op het Parijse gravel trok de viervoudig Grand Slam-winnares haar jurk uit om haar wedstrijdtenue te onthullen: een glinsterend gouden ensemble.

Een virale video en een staande ovatie.

In iets meer dan een uur tijd had de video, geplaatst door de officiële sociale media-accounts van het toernooi, al meer dan 140.000 weergaven en zo'n 2.000 likes verzameld. Naomi Osaka, die er geen geheim van maakt om indruk te maken op Grand Slam-toernooien, lijkt haar status als mode-icoon volledig te hebben omarmd, een status die nu veel verder reikt dan de sportwereld. Met een vleugje humor bekende ze dat ze zich tijdens het passen van haar jurk voelde als "de Eiffeltoren die 's nachts oplicht", en dat ze zich zelfs zorgen maakte dat de reflecties van de zon de scheidsrechter zouden kunnen storen.

Deze inzendingen zijn niet overal even populair.

Hoewel velen zijn "creativiteit" prijzen, overtuigen deze geënsceneerde optredens niet iedereen. Net als bij eerdere optredens zien sommige waarnemers het als "een poging om ophef te creëren", en de discussie over de behandeling van sterren in het circuit is opnieuw opgelaaid.

Dit is niet de eerste keer dat Naomi Osaka voor controverse zorgt. Afgelopen januari verscheen ze tijdens de Australian Open op de Rod Laver Arena in een geplooide jurk over een wijde witte broek, afgemaakt met een enorme hoed met sluier en een parasol, het resultaat van een samenwerking met de Hongkongse ontwerper Robert Wun. Ook dit werd door sommige tennisfans afgedaan als "een publiciteitsstunt".

Het is belangrijk om te onthouden dat de lichamen van vrouwelijke atleten, net als die van ieder ander, geen onderwerp van discussie of oordeel zouden moeten zijn. De kledingkeuze van Naomi Osaka is in de eerste plaats een vorm van persoonlijke expressie. Dat ze in een context als Roland-Garros verrassend kan lijken, komt vooral door de gevestigde normen in de tenniswereld, en niet door een verlangen om te "provoceren", extravagant te zijn of "ophef te creëren". Uiteindelijk hebben deze outfits geen invloed op haar sportprestaties en illustreren ze simpelweg een andere manier om met de baan om te gaan.

Naomi Osaka is klaar om de baan te betreden.

Voormalig nummer één van de wereld, momenteel nummer 16, bevestigde Naomi Osaka haar vorm op de baan door Laura Siegemund in twee sets (6-3, 7-6) te verslaan bij haar debuut in het toernooi van Parijs. Deze overwinning komt op een cruciaal moment voor de viervoudig Grand Slam-winnares, die het vaak moeilijk heeft op het Parijse gravel. Het zou, in ieder geval voorlopig, een einde moeten maken aan de kritiek op haar eerdere, vaak wat theatrale, entree.

Tussen haar glamoureuze jurk, gouden outfit en verhitte debatten maakte Naomi Osaka opnieuw een succesvolle entree in de media op Roland-Garros. En hoewel haar keuzes de meningen blijven verdelen, bevestigen ze één ding: zowel op als buiten de baan laat ze niemand onverschillig.