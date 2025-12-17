Search here...

"Ik zal geen vrouwen meer kussen": George Clooney's intieme belofte aan zijn vrouw zorgt voor opschudding.

Léa Michel
Extrait du film « Jay Kelly » (Netflix)

George Clooney heeft onlangs onthuld dat hij afscheid neemt van zijn rollen als hartenbreker. De Amerikaanse acteur, regisseur, scenarioschrijver en filmproducent, bekend van zijn vertolkingen van films als "Ocean's Eleven" en "Intolerable Cruelty", vindt dat zijn leeftijd en persoonlijke ontwikkeling zich niet langer lenen voor dat type rol. Het was een weloverwogen beslissing, genomen in overleg met zijn vrouw, Amal Clooney.

Een keuze ingegeven door leeftijd en innerlijke rust.

De acteur bevestigde dit in een interview met de Daily Mail : hij ziet zichzelf niet langer in rollen waarin hij hartstochtelijke kussen moet delen met zijn vrouwelijke tegenspeelsters. "Ik probeer het voorbeeld van Paul Newman te volgen: 'Oké, ik kus geen vrouwen meer op het scherm'", legde hij uit. George Clooney, die vaak charme en galanterie op het scherm heeft belichaamd, erkent dat de tijd zijn tol heeft geëist: "Toen ik 60 werd, zei ik tegen mijn vrouw: 'Ik kan nog steeds basketballen met 25-jarigen, maar over 25 jaar ben ik 85.'" De acteur neemt geen afstand van zijn carrière; hij past zich simpelweg aan een "nieuwe fase in zijn leven" aan.

Een sterke band met Amal Clooney.

George Clooney is sinds 2014 getrouwd met de internationaal advocate Amal Alamuddin en heeft nooit onder stoel en banken gestoken welke positieve invloed zij heeft op zijn professionele en persoonlijke keuzes. Samen voeden ze hun tweeling, Ella en Alexander, op. "We hebben veel gepraat over de soorten rollen die ik nog wil spelen," vertrouwt hij ons toe. Hun relatie is nu een zeldzaam voorbeeld van stabiliteit in de Hollywoodwereld en ze geven prioriteit aan een eenvoudiger leven, weg van de schijnwerpers.

Het leven buiten de filmsets en de glamour

De Clooneys hebben Los Angeles verlaten en zich gevestigd op een landgoed in Frankrijk, een rustige omgeving waar hun kinderen kunnen opgroeien zonder de druk van de roem. "Ik was bang dat ze in Los Angeles altijd vergeleken zouden worden met andere beroemdheidskinderen", legt de acteur uit. Dit meer ingetogen leven stelt hem in staat te genieten van wat er echt toe doet: familie, natuur en de vrijheid om alleen projecten te kiezen die hem werkelijk inspireren.

Kortom, George Clooney lijkt zijn evenwicht ver verwijderd te hebben van het cliché van de "Hollywood-playboy". Zijn besluit om zijn tegenspeelsters niet langer te kussen, symboliseert minder een beperking dan een natuurlijke evolutie: die van een acteur die trouw wil blijven aan zichzelf.

De 25-jarige zoon van Madonna zorgt voor opschudding met een stijlvolle modecampagne.

