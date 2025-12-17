Search here...

De 25-jarige zoon van Madonna zorgt voor opschudding met een stijlvolle modecampagne.

Léa Michel
@roccoritchie/Instagram

Rocco Ritchie laat zijn sporen na op onverwachte plekken. Met een natuurlijke flair en een indrukwekkende uitstraling is hij uitgegroeid tot het gezicht van moderne elegantie. Zijn recente samenwerking met Giorgio Armani bevestigt één ding: we zijn getuige van de opkomst van een persoonlijkheid die verder reikt dan louter roem.

Een duidelijke ontmoeting tussen erfgoed en vrijheid

Toen Armani Rocco Ritchie koos als gezicht van hun nieuwe herfst/wintercampagne, "That's So Armani", ging die keuze veel verder dan louter nieuwsgierigheid. Het was een subtiele dialoog tussen een iconisch mode-erfgoed en een uitgesproken eigentijdse individualiteit. Als zoon van Madonna en regisseur Guy Ritchie had Rocco zich gemakkelijk kunnen schikken naar een vastomlijnd imago. In plaats daarvan kiest hij ervoor zijn eigen weg te bewandelen, met een instinctieve en ongeremde elegantie.

Armani heeft in hem een ideale vertolker gevonden: iemand die de codes niet zomaar herhaalt, maar ze belichaamt. Je voelt meteen die authenticiteit, alsof de kleding ontworpen is om een innerlijke beweging te begeleiden in plaats van een houding te bevriezen.

Vloeiende silhouetten voor elegantie in beweging.

Door de lens van fotograaf Gorka Postigo presenteert Rocco Ritchie een opmerkelijk samenhangende garderobe. Maatpakken vallen soepel, de snitten ademen en de stoffen – kasjmier en fijne wol – omhullen het lichaam zachtjes. Het bewust ingetogen kleurenpalet verkent diepblauw, intens zwart en warme chocoladetinten. Zachte blazers, gestructureerde maar lichte trenchcoats en smokings die niet stijf aanvoelen: elk kledingstuk accentueert het lichaam zonder het ooit te beperken. Je ontdekt een elegantie die comfort, evenwicht en zelfvertrouwen viert. Hier schreeuwt verfijning niet; ze komt tot uiting met rust en zelfverzekerdheid.

“De kunstenaar en de kunst zijn”: een gedeelde visie

In een video die de campagne begeleidt, deelt Rocco Ritchie zijn definitie van elegantie: zowel de kunstenaar als het werk zijn. Deze uitspraak, met een Brits accent dat hij overhield aan zijn jaren in Londen, vat de geest van het merk Armani perfect samen. Je begrijpt dan dat deze samenwerking gebaseerd is op een gedeelde visie: luxe is geen show, maar een houding. Rocco probeert niet te imponeren. Hij straalt een rustige, bijna magnetische aanwezigheid uit en herinnert ons eraan dat het dragen van kleding met precisie belangrijker is dan het kledingstuk zelf.

Een artistieke reis die iemands stijl verrijkt.

Dit zelfvertrouwen is ook buiten de catwalk opgebouwd. Onder het pseudoniem Rhed ontwikkelt Rocco Ritchie een persoonlijk en politiek geëngageerd oeuvre. Vorig jaar exposeerde hij in Miami een serie getiteld "Pack A Punch", geïnspireerd op Muay Thai (Thais boksen). Een fysieke en expressieve benadering, die een sterke verbinding met het lichaam, energie en beweging onthult. Hier zie je een samenhang: dezelfde vrijheid doordringt zijn schilderijen, zijn houding en zijn manier om mode te belichamen.

Een nieuwe volwassenheid, zowel persoonlijk als familiaal.

Na jaren van veelbesproken familieruzies is de relatie tussen Rocco en zijn moeder verbeterd. Madonna steunt de artistieke carrière van haar zoon nu actief en is daar openlijk trots op. Deze harmonieuzere omgeving lijkt Rocco de ruimte te bieden die hij nodig heeft om zijn eigen identiteit te ontwikkelen, weg van externe druk.

Met "That's So Armani" werd Rocco Ritchie een van de gezichten van een nieuwe generatie: gedurfd, internationaal en verfijnd. Hij droeg Armani niet alleen; hij leefde het, transformeerde het en projecteerde het naar het heden. En het is precies deze levendige, positieve en belichaamde elegantie die het verschil maakt.

