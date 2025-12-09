Search here...

Deze zangeres, die het doelwit is van een 'dikfobe' grap, pronkt trots met haar figuur

Léa Michel
@lizzobeeating/Instagram

Toen er op sociale media een grap over haar rondging die haar fatshaming aanwakkerde, koos Lizzo ervoor om op haar eigen manier te reageren: met zelfvertrouwen en elegantie. In plaats van toe te geven aan woede, plaatste de Amerikaanse zangeres een foto van zichzelf in strandkleding, vergezeld van een boodschap over zelfacceptatie. Ze blijft haar platform gebruiken om zelfliefde te promoten en iedereen eraan te herinneren dat spot de waarde van een lichaam niet mag bepalen.

Eén opmerking te veel over haar uiterlijk

De zangeres van "Truth Hurts" reageerde nadat ze een grap over haar lichaam ontdekte die online viraal ging. In haar Instagram-bericht uitte Lizzo haar verbazing dat sommige mensen in 2025 nog steeds "gewichtgrappen" zouden maken. Ze hekelde deze achterhaalde vorm van humor, die ze omschreef als "dom" en louter gebaseerd op minachting voor haar lichaam.

In plaats van zich erdoor te laten raken, koos de kunstenaar voor spot en trots: ze poseerde in een felgekleurde strandoutfit, met een oprechte glimlach en een zelfverzekerde houding. Het bijschrift droeg een krachtige boodschap: "Laat niemand je ooit beschamen voor wat je met je lichaam doet."

Een boodschap van moed en zelfrespect

Lizzo herinnert haar fans eraan dat niemand ooit "genoeg" zal zijn voor critici, omdat het niet voor hen is gemaakt, maar voor jou. Deze boodschap, die ze al sinds het begin van haar carrière uitdraagt, is bedoeld om de onrealistische normen die in de muziekindustrie en op sociale media worden opgelegd, te doorbreken. De reacties onder haar bericht waren unaniem. Fans prezen haar "moed" en "karaktersterkte", terwijl andere beroemdheden, zoals de Amerikaanse mediapersoonlijkheid Trisha Paytas, haar "houding en authenticiteit" prezen. Los van de controverse transformeert de zangeres een aanval in een les in veerkracht en zelfcompassie.

Een fervent voorstander van lichaamspositiviteit

Lizzo is allesbehalve een nieuwkomer in de schijnwerpers; ze heeft haar lichaam al jaren tot een symbool van zelfbevestiging en vrijheid gemaakt. Of het nu gaat om haar optredens voor haar merk Yitty – gewijd aan inclusieve mode – of haar muziekvideo's die alle lichaamstypen vieren, ze toont haar imago zonder retouchering of filters. Deze oprechtheid spreekt miljoenen volgers aan die haar zien als een belangrijke stem in de body positivity-beweging. Door zelfverzekerd te poseren in strandkleding, benadrukt Lizzo niet alleen haar schoonheid: ze komt op voor ieders recht om gezien te worden, ongeacht hun maat.

Kortom, Lizzo bewijst eens te meer dat zelfvertrouwen het beste antwoord op kritiek is. Door schaamte om te zetten in kracht, herdefinieert ze beroemdheid in een tijdperk dat geobsedeerd is door uiterlijk. Haar simpele maar essentiële boodschap resoneert veel verder dan sociale media: ze herinnert ons eraan dat zelfrespect de beste wraak is op de minachting van anderen.

