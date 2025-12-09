Ze wordt op televisie bespot om haar figuur en leest de ergste reacties, die ze grappig vindt.

Op slechts 26-jarige leeftijd is de Amerikaanse televisiepresentatrice Carissa Codel uitgegroeid tot een waar fenomeen op social media. De presentatrice van Fox 49 in Missouri (VS) werd bekritiseerd om haar postuur en vond door sommige kijkers "te gul". Ze vond een briljante – en hilarische – manier om haar criticasters te beantwoorden: ze leest hun spottende opmerkingen op de radio voor met haar stem als een tv-presentatrice. Het resultaat? Miljoenen views en een golf van bewondering voor haar zelfspot.

Wanneer humor een wapen wordt tegen bodyshaming

Carissa Codel is onlangs begonnen met het plaatsen van korte video's op TikTok en Instagram waarin ze speels en met gespeelde ernst reageert op de beledigingen en absurde opmerkingen die sommige internetgebruikers haar aandoen. "Mijn favoriet is nog steeds: 'Ze heeft genoeg muffins om twee bakkerijen te openen'", grapt ze in een van haar video's. Tussen groteske uitspraken en onhandige complimenten door transformeert de journaliste spot in een "comedyshow", waarmee ze bewijst dat je overal om kunt lachen als je je waarde kent.

Deze zelfspottende humor sloeg aan bij het publiek: meer dan 5 miljoen keer bekeken op Instagram en meer dan 200.000 volgers, overtuigd door haar authenticiteit. Haar manier om haar lichaam volledig te accepteren, zonder filters of valse bescheidenheid, heeft haar tot een krachtige stem voor body positivity gemaakt.

Zelfvertrouwen geboren uit ervaring en veerkracht

Achter de luchtige toon en pittige oneliners kweekt Carissa Codel een veerkrachtige mindset die ze al op haar achttiende in de journalistiek ontwikkelde. Het vergde moed om zich bloot te stellen aan camera's en publieke kritiek. "Ik weet wie ik ben en ik weet hoe ik eruitzie. Deze opmerkingen raken me niet; ze maken me aan het lachen," legt ze uit. Haar ongeremde aanpak keert de dynamiek om: de trolls worden onbewust de sterren van een comedyshow waarin zij de regels bepaalt.

Een modern en oprecht beeld van lokale journalistiek

Carissa geeft echter toe dat ze aanvankelijk vreesde dat haar video's haar professionele imago of haar geloofwaardigheid op televisie zouden aantasten. Het tegenovergestelde gebeurde. Haar humor en openhartigheid versterkten haar band met kijkers, die haar nu zien als een authentieke en toegankelijke persoonlijkheid. "Mensen zien me als een echt mens, niet zomaar een journalist achter een bureau", vat ze samen. En het is ongetwijfeld deze eenvoud – gecombineerd met een flinke dosis moed – die haar tot een inspirerende figuur maakt in de lokale journalistiek in het tijdperk van sociale media.

Carissa Codel zet aanvallen om in lachen en herinnert ons er op briljante wijze aan dat een glimlach het krachtigste wapen kan zijn tegen alledaagse wreedheid. Door humor, zelfvertrouwen en oprechtheid te combineren, doet de jonge journaliste meer dan alleen het internet vermaken: ze nodigt iedereen uit om hun imago volledig te accepteren en zich niet langer te laten definiëren door de blik van anderen. Dit bewijst nog maar eens dat, wanneer kritiek wordt geuit, de beste reactie vaak... een goed gemaakte grap is.