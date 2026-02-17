In een kanten jurk bevestigt Sofía Vergara haar kenmerkende stijl.

De Colombiaans-Amerikaanse actrice, model, producente en televisiepresentatrice Sofía Vergara vierde Valentijnsdag in een zwarte kanten jurk, geheel in lijn met haar kenmerkende stijl. Deze diep uitgesneden korsetjurk bevestigt haar voorliefde voor kanten details, die ze regelmatig draagt naar evenementen en uitjes.

Een gewaagde outfit voor Valentijnsdag

Voor de gelegenheid koos de actrice uit "Modern Family" een zwarte kanten jurk, versierd met een subtiel uitgesneden korset dat haar figuur accentueerde. Een asymmetrische, ondoorzichtige draperie omhulde haar heupen en gaf de look een vleugje elegantie. Ze maakte haar outfit compleet met doorszichtige kousen en koos voor een strakke haarkleur in een nieuwe melkchocoladetint, die haar stralende teint perfect aanvulde. De actrice deelde deze foto's op Instagram en legde het moment vast tijdens een gezellige avond met vrienden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sofia Vergara (@sofiavergara)

Haar liefde voor korsetkant

Deze keuze past in een gevestigde traditie. Sofía Vergara is al talloze keren in kanten korsetten verschenen en heeft deze klassieker steeds met lef herinterpreteerd: doorschijnend zwart tijdens een recent optreden, oogverblindend wit bij de Grand Prix van Monaco, chocoladebruin gecombineerd met een jeans, of zelfs strapless zwart met een plooirok. Ze heeft in het verleden zelfs geëxperimenteerd met een latexversie. Met deze Valentijnsjurk tilt ze dit terugkerende materiaal naar een nieuw niveau van verfijning, waarbij ze sensualiteit en elegantie moeiteloos combineert.

Een consistente persoonlijke stijl

Door haar kledingkeuzes creëert Sofía Vergara een direct herkenbare esthetiek, waarbij ze kant en korsetten vakkundig combineert tot silhouetten die zowel gestructureerd als sensueel zijn. Deze recente publicatie belicht haar kenmerkende mode-identiteit, gebaseerd op delicate, opengewerkte stukken die ze met zelfvertrouwen en elegantie draagt bij feestelijke gelegenheden.

Sofía Vergara draagt een kanten jurk voor Valentijnsdag en bevestigt daarmee haar trouw aan de doorschijnende korsetstijl die haar al jaren kenmerkt. Deze outfit is geen verrassing en toont een consistente stijl die persoonlijke tradities combineert met bijzondere gelegenheden.