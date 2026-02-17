Op 44-jarige leeftijd blikt Meghan Markle terug op de haarkleuring die ze beschouwt als haar "grootste haarblunder".

Meghan Markle blikt terug op een kapselervaring die niet helemaal volgens plan verliep, maar die bovenal een universele waarheid illustreert: je haar is van jou, en er bestaan geen echte "blunders".

Een mislukte poging tot thuis haarverven

In een aflevering van haar podcast "Confessions of a Female Founder" deelde Meghan Markle haar anekdote. Tijdens de pandemie, toen de kapsalons gesloten waren, besloot ze thuis haar haar online te verven. Net als vele anderen experimenteerde ze uitgebreid thuis, in de hoop haar stralende bruine highlights terug te krijgen. Het resultaat was echter verre van wat ze verwachtte: een intense, egale zwarte kleur, zonder enige nuance. Volgens haar was het haar "grootste haarblunder ooit".

Deze term behoeft echter enige nuancering. Een "faux pas" vergeleken met wat? Normen, trends of persoonlijke gewoonten? In werkelijkheid kent schoonheid geen strikte regels en is elk experiment, zelfs een verrassend experiment, onderdeel van het proces. Waar het om gaat, is dat je je goed voelt over je haar, je keuzes en je kleuren.

Een expert inschakelen: Serge Normant

Geconfronteerd met de te donkere tint, wendde Meghan Markle zich tot haar vaste kapper, Serge Normant, die gewend is om met beroemdheden te werken. Volgens hem kunnen donkere haarkleuren intenser uitpakken dan verwacht, vooral op eerder behandeld haar, en kan de haarvezel pigmenten ongelijkmatig absorberen. Een nuttige tip, zegt hij: zelfs professionals kunnen verrassingen tegenkomen met producten voor thuisgebruik.

Haar dat een kenmerkend kapsel is geworden

Sinds haar debuut in de serie "Suits" heeft Meghan Markle altijd een diepbruine haarkleur met subtiele highlights gehad. Haar kapsels – volumineuze föhnkapsels, natuurlijke golven of lage knotjes – zijn haar kenmerkende stijl geworden. Deze aflevering laat zien dat geen enkele bekende persoonlijkheid immuun is voor een haarblunder. Zelfs haar dat er "perfect" uitziet op Instagram of in tijdschriften kan onvoorspelbare momenten kennen.

Lessen uit een zogenaamde "misstap"

Deze ervaring is niet alleen grappig om te vertellen; het illustreert een realiteit die we tijdens de pandemie veel hebben meegemaakt. Velen probeerden thuis hun haar te verven en ontdekten dat haar soms anders reageert, afhankelijk van de basiskleur en -structuur. Donkere pigmenten kunnen verrassend zijn en een subtiel resultaat is niet altijd gegarandeerd.

Sindsdien is Meghan Markle teruggekeerd naar haar kenmerkende brunette look, professioneel gestyled, en deelt ze ook enkele tips voor het behouden van volume en handelbaarheid: texturiserende spray, voorzichtig stylen, eenvoudige maar effectieve technieken. Ze laat zien dat een mislukte haarbehandeling nooit permanent is en zelfs nieuwe ideeën kan inspireren om met je haar te experimenteren.

Bovenal laat haar verhaal ons zien dat niemand echt kan bepalen wat een schoonheidsblunder is. Trends veranderen, normen verschuiven en de vrijheid om jezelf opnieuw uit te vinden blijft van het grootste belang. Wat telt, is wat je mooi vindt, wat je een mooi en zelfverzekerd gevoel geeft.

Uiteindelijk is Meghan Markles anekdote meer dan alleen een verhaal over een mislukte haarkleuring: het is een boodschap van vrijheid en zelfcompassie. Je haarkeuze, of die nu geslaagd of verrassend is, bepaalt niet je waarde of je stijl. Meghan Markle laat dit met humor en openhartigheid zien: schoonheid kent geen regels en elk kapsel verdient het om gevierd te worden.