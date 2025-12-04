"Ze is niet dik genoeg": de casting van deze actrice zorgt voor verdeeldheid onder internetgebruikers

De verfilming van Freida McFaddens bestsellerthriller "The Housemaid" is nog niet eens uit en de casting zorgt nu al voor controverse. Amanda Seyfried, gekozen om Nina Winchester te spelen naast actrice Sydney Sweeney, krijgt kritiek van sommige kijkers die vinden dat haar lichaamsbouw niet past bij het personage dat in de roman wordt beschreven. Op TikTok en in online reacties komt één zin steeds terug over de actrice: "Ze is niet dik genoeg."

Wie is Nina Winchester in het boek?

In de roman "The Housekeeper" wordt Nina Winchester neergezet als een rijke, elegante vrouw wiens lichaam gedurende het verhaal evolueert, met name door gewichtstoename die verband houdt met de psychologische context en het geweld dat ze te verduren krijgt. Veel lezers benadrukken dat haar uiterlijk een integraal onderdeel is van het verhaal en de machtsdynamiek met haar echtgenoot. Voor sommige fans is deze fysieke dimensie geen detail, maar een sleutelelement in hoe het personage bestaat en zichzelf ziet in de roman.

Amanda Seyfried gaat in op de verwachtingen van lezers

Toen de cast van de film werd aangekondigd, met Amanda Seyfried in de rol van Nina, uitten veel internetgebruikers hun verbazing, zelfs teleurstelling. Op sociale media vonden lezers – waaronder Franse content creators op TikTok – dat de actrice, dun en geheel in lijn met de Hollywood-normen, niet de Nina weerspiegelde die ze zich hadden voorgesteld. Ze gingen zelfs zo ver dat ze zeiden dat ze "niet dik genoeg" was voor de rol. Sommige berichten wezen erop dat Amanda Seyfrieds lichaamsbouw sterk lijkt op die van Sydney Sweeney, wat volgens hen een belangrijk contrast tussen de personages in het boek tenietdoet.

Een controverse die verder gaat dan de kwestie van één enkele film

Deze controverse maakt deel uit van een breder debat over de representatie van lichamen in films. Lezers wijzen erop dat dit niet de eerste keer is dat een personage dat in een roman als te zwaar of dik wordt beschreven, op het scherm wordt vertolkt door een dunne actrice, en noemen andere verfilmingen als voorbeelden van dit terugkerende fenomeen. Voor velen illustreert dit een structureel probleem: Hollywood accepteert het idee van "curvy" personages op papier, maar aarzelt om actrices te casten die daadwerkelijk afwijken van de normen voor slankheid in deze rollen.

Trouw aan de tekst of artistieke vrijheid?

Geconfronteerd met deze kritiek verdedigt een ander deel van het publiek de castingkeuzes en wijst erop dat de film een ​​verfilming is, geen exacte kopie van het boek. Sommigen beweren dat Amanda Seyfrieds acteerprestaties, haar vermogen om Nina's psychologische complexiteit over te brengen, voorrang kunnen krijgen boven een exacte getrouwheid aan de fysieke beschrijving van de roman. Anderen hopen dat de regie, de kostuums of zelfs een lichte fysieke transformatie de film in staat stellen om Nina's relatie met haar lichaam op het scherm te vertalen zonder noodzakelijkerwijs elk detail van de tekst te volgen.

De zin "She's not fat enough" vat uiteindelijk de spanning samen die aan de basis van deze controverse ligt: ​​het gaat niet alleen om Amanda Seyfrieds lichaam, maar ook om hoe de filmindustrie bepaalt welke lichamen als "acceptabel" op het scherm worden beschouwd. Geklemd tussen een verlangen naar trouw aan het boek, artistieke vrijheid en een groeiende vraag naar lichamen in films, laat het debat rond "The Housemaid" zien dat het publiek niet langer genoegen neemt met klakkeloze castingkeuzes. Het valt nog te bezien of de film hen zal overtuigen...