Venus Williams is 45 jaar oud en straalt op haar verlovingsfoto's.

De Amerikaanse tennisster Venus Williams deelde onlangs op Instagram nooit eerder vertoonde foto's van haar verloving met de Italiaanse acteur en producer Andrea Preti. De foto's vonden plaats op 31 januari 2025, met het bijschrift "Engaged 1/31/25💫" (verloofd op 31-01-2025).

Het echtpaar en het huwelijksaanzoek

Venus Williams en Andrea Preti kregen afgelopen zomer een relatie en maakten het officieel tijdens de Paris Fashion Week in februari 2025, met meerdere publieke optredens samen. Het aanzoek, dat geheim werd gehouden, werd uiteindelijk onthuld na Venus Williams' overwinning op de Mubadala Citi DC Open op 22 juli 2025, waar ze twee diamanten ringen droeg.

Op verlovingsfoto's gedeeld op Instagram poseert Venus Williams, gekleed in een witte halterjurk, stralend naast Andrea Preti in een tropische setting met hun hond Harry. Dit biedt de zevenvoudig Grand Slam-kampioen een zeldzaam inkijkje in haar privéleven. De foto's benadrukken haar geluk en leggen hun hechte band vast, met Andrea Preti eerst in een luipaardprint-shirt en daarna in het wit.

Beslissende steun voor zijn terugkeer naar het tennis

Andrea Preti speelde een sleutelrol in Venus' comeback. Hij motiveerde haar tijdens veeleisende trainingssessies, die ze vergelijkt met "een 9-tot-5-baan waarbij je constant rent", en voorkwam zo dat ze geen moment van luiheid had. Hij was aanwezig bij haar wedstrijden en moedigde haar aan om door te zetten na meer dan een jaar afwezigheid. Dit versterkte haar vastberadenheid voor 2026 met een deelname aan de ASB Classic in Nieuw-Zeeland.

Enthousiaste reacties van fans

Deze fotocarrousel kreeg bijna 175.000 likes, met reacties als "Gefeliciteerd! De liefde staat je zo goed" en "Je straalt van geluk." De Amerikaanse tennisster Coco Gauff reageerde met hartjes-emoji's, terwijl sommige fans van Venus Williams haar "post-engagement glow" opmerkten, een afwijking van haar gebruikelijke discretie met betrekking tot haar privéleven.

Kortom, Venus Williams schittert op deze verlovingsfoto's en combineert liefde, sport en elegantie naadloos met Andrea Preti. Dit intieme moment is inspirerend en markeert een stralend hoofdstuk voor de tennislegende na haar triomfantelijke comeback.