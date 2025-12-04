Kersticoon Mariah Carey zet het podium in Las Vegas in vuur en vlam

Mariah Carey, het onbetwiste kersticoon, zette onlangs het Dolby Live-podium in Las Vegas in vuur en vlam met de lancering van haar "Christmastime in Las Vegas"-residentie, een show die het publiek meeneemt naar een magisch winterwonderland. De "Queen of Christmas" droeg een glinsterende, met snoep bedekte jurk, omringd door gigantische sneeuwvlokken, trompetterende engelen en een decor dat leek op een gigantische sneeuwbol, voor een show in drie bedrijven die tijdloze klassiekers en recente hits combineerde.

Een magische setting en legendarische zangprestaties

De show, die tot 13 december te zien is in het Park MGM, opent met een triomfantelijke entree waarin Mariah Carey het publiek direct betovert met haar iconische hoge noten, met name in "All I Want for Christmas Is You", dat culmineert in een zangpiek van vijf octaven. De productie omvat dansers in feestelijke kostuums, sneeuweffecten en een vrolijk repertoire, waaronder "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" en "Here Comes Santa Claus", wat een sfeer van nostalgie en Vegas-glamour creëert. Fans, gekleed in verlichte outfits en thematruien, dansen en zingen mee en transformeren elk optreden tot een gezamenlijk feest.

Fans waren dolgelukkig met de energie op het podium

De reacties van het publiek onderstrepen een overdonderend enthousiasme: Mariahs stem blijft "onberispelijk" en "legendarisch", met een aanstekelijke energie die iedereen aan het dansen krijgt en hun telefoons tegelijk laat oplichten. Videoverslagen leggen een uitgelaten publiek vast, dat het evenement beschrijft als "onvergetelijk" en een "kroning" voor de koningin van de feestdagen, waar generaties glimlachen en highfives delen. De kerstsfeer is elektrisch en bevestigt haar status als een artiest die "leeft voor dit seizoen".

Kortom, Mariah Carey excelleert in deze rol van "vakantiesoundtrack", waarbij ze veelbetekenende blikken met het publiek afwisselt met nauwkeurige monitoring voor een soepele en meeslepende show. Foto's en video's van de eerste dates tonen een stralende diva en bieden een ervaring die verder gaat dan een concert: een duik in de magie van een kerst in Las Vegas.