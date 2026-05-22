Actrice Emily Blunt presenteert een minimalistische look in een slipjurk.

De Britse actrice Emily Blunt maakte een bijzonder opvallende verschijning tijdens een speciale vertoning, waar ze een minimalistische maar subtiel naar het verleden verwijzende stijl presenteerde. Ze koos voor een lange, ivoorkleurige slipjurk met een strakke snit, die de esthetiek van de jaren 90 op een verfijnde en eigentijdse manier herinterpreteert.

Het pronkstuk van deze look is een lange satijnen maxi-jurk in een stralende ivoorkleur, perfect voor de lente. Het zorgvuldig vervaardigde lijfje heeft vloeiende panelen die het silhouet structureren zonder het te belemmeren. De soepele valling van het satijn loopt door tot op de grond, waar het overgaat in een licht geplooide rok die wijd uitloopt vanaf de enkels. Deze verfijnde constructie benadrukt de schoonheid van de stof en de precisie van de snit.

Aan de voorkant voegt een diepe V-hals een romantische touch toe aan het silhouet, die doet denken aan een slipjurk. Twee flinterdunne spaghettibandjes houden het kledingstuk subtiel op zijn plaats over de schouders. Deze twee elementen geven de outfit een moderne uitstraling, terwijl het ontwerp opvallend eenvoudig blijft.

Emily Blunt was gisteren samen met haar zus Felicity Blunt aanwezig bij de première van het tweede seizoen van "Rivals". pic.twitter.com/wDWZgu1w9Q — Emily Blunt Files 👽 (@emilybluntfiles) 19 mei 2026

Verfijnde gouden accessoires

Om deze outfit compleet te maken, koos Emily Blunt voor een gelaagde look met grove gouden kettingen over haar decolleté en een bijpassende ring. Witte sandaaltjes met bandjes maakten het geheel af en vormden een perfecte aanvulling op de ivoorkleurige jurk. Haar haar, gestyled in zachte, natuurlijke golven, omlijstte haar gezicht, dat bewust was opgemaakt met een stralende make-up.

Met deze outfit bevestigt Emily Blunt haar talent voor strakke, zorgvuldig gecomponeerde silhouetten. Een demonstratie van minimalistische stijl, waarbij elk detail perfect op zijn plaats valt en bijdraagt aan het algehele evenwicht.