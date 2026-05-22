Actrice Emily Blunt presenteert een minimalistische look in een slipjurk.

Anaëlle G.
Extrait du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

De Britse actrice Emily Blunt maakte een bijzonder opvallende verschijning tijdens een speciale vertoning, waar ze een minimalistische maar subtiel naar het verleden verwijzende stijl presenteerde. Ze koos voor een lange, ivoorkleurige slipjurk met een strakke snit, die de esthetiek van de jaren 90 op een verfijnde en eigentijdse manier herinterpreteert.

Een ivoorkleurige slipjurk met een zwierige snit.

Het pronkstuk van deze look is een lange satijnen maxi-jurk in een stralende ivoorkleur, perfect voor de lente. Het zorgvuldig vervaardigde lijfje heeft vloeiende panelen die het silhouet structureren zonder het te belemmeren. De soepele valling van het satijn loopt door tot op de grond, waar het overgaat in een licht geplooide rok die wijd uitloopt vanaf de enkels. Deze verfijnde constructie benadrukt de schoonheid van de stof en de precisie van de snit.

Aan de voorkant voegt een diepe V-hals een romantische touch toe aan het silhouet, die doet denken aan een slipjurk. Twee flinterdunne spaghettibandjes houden het kledingstuk subtiel op zijn plaats over de schouders. Deze twee elementen geven de outfit een moderne uitstraling, terwijl het ontwerp opvallend eenvoudig blijft.

Verfijnde gouden accessoires

Om deze outfit compleet te maken, koos Emily Blunt voor een gelaagde look met grove gouden kettingen over haar decolleté en een bijpassende ring. Witte sandaaltjes met bandjes maakten het geheel af en vormden een perfecte aanvulling op de ivoorkleurige jurk. Haar haar, gestyled in zachte, natuurlijke golven, omlijstte haar gezicht, dat bewust was opgemaakt met een stralende make-up.

Met deze outfit bevestigt Emily Blunt haar talent voor strakke, zorgvuldig gecomponeerde silhouetten. Een demonstratie van minimalistische stijl, waarbij elk detail perfect op zijn plaats valt en bijdraagt aan het algehele evenwicht.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
De 62-jarige actrice Lisa Rinna is na een haartransformatie onherkenbaar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De 62-jarige actrice Lisa Rinna is na een haartransformatie onherkenbaar.

De Amerikaanse actrice Lisa Rinna blijft de rode loper veroveren met haar steeds wisselende looks. Op het amfAR-gala...

"Ze ziet er vreemd uit": het kostuum van Tilda Swinton verdeelt internetgebruikers.

De rode loper van het Filmfestival van Cannes is elk jaar een toonbeeld van weelderige jurken en uitzonderlijke...

Bella Hadid brengt een vintage jurk terug op de rode loper en maakt furore.

Het Amerikaanse model Bella Hadid blijft indruk maken op de internationale rode loper. Tijdens een recent en veelbesproken...

In een sculpturale jurk trekt Penelope Cruz alle ogen naar zich toe op de rode loper.

Op de tiende dag van het Filmfestival van Cannes 2026 bracht de rode loper opnieuw enkele van de...

Demi Moore verrast in een spectaculaire jurk met een nieuw kapsel.

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Demi Moore zette haar reeks spraakmakende verschijningen voort op het filmfestival van...

"Een betoverende charme": Billie Eilish imponeert in gedimd licht.

De Amerikaanse singer-songwriter en actrice Billie Eilish heeft op haar Instagram-account een nieuwe fotoserie gedeeld die al snel...