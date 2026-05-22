Demi Moore verrast in een spectaculaire jurk met een nieuw kapsel.

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Demi Moore zette haar reeks spraakmakende verschijningen voort op het filmfestival van Cannes op 21 mei 2026, bij de vertoning van de film "La Bola Negra". Ze betrad de rode loper in een op maat gemaakte ultramarijnblauwe jurk van een vooraanstaand Frans modehuis. Naast de jurk trok vooral haar nieuwe kapsel de aandacht: een kortere coupe die een duidelijke stijlverandering markeert.

Een spectaculaire blauwe jurk

Het pronkstuk van deze verschijning, de ultramarijnblauwe jurk, trekt alle aandacht met zijn intense kleur en theatrale constructie. Het nauwsluitende, strapless lijfje creëert een gestructureerd silhouet voor Demi Moore, dat contrasteert met het spectaculaire volume van de rok. De rok, vakkundig gedrapeerd en geplooid, ontvouwt zich in een zwierige, sculpturale beweging en zorgt voor een bijzonder opvallend golvend effect. Een lange sleep verlengt het geheel en accentueert de plechtigheid van het silhouet. Het diepe, stralende ultramarijnblauw contrasteert scherp met het rood van de loper, waardoor een onmiddellijk opvallende verschijning gegarandeerd is.

Een opvallend nieuw kapsel

Hoewel de jurk zeker de aandacht trok, was het vooral het kapsel van Demi Moore dat reacties uitlokte. De actrice, die lange tijd bekend stond om haar zeer lange haar, koos voor een aanzienlijk kortere coupe tot op de schouders, gestyled in zachte, volumineuze golven. Deze nieuwe coupe, die haar gezicht op natuurlijke wijze omlijstte, werd meteen geprezen als een van de meest geslaagde haartransformaties van het filmfestival van Cannes dit jaar.

Een kostbare halsketting als middelpunt.

Om de jurk met de diepe decolleté compleet te maken, koos Demi Moore voor een opvallende ketting met fonkelende stenen, die een bloemmotief om haar nek vormen. Dit bijzondere sieraad, een ware blikvanger van haar silhouet, vangt het licht en voegt een vleugje stralende elegantie toe die de verder ingetogen kleurenpracht in balans brengt. Een accessoire dat perfect bij haar look past.

Met deze spectaculaire ultramarijnblauwe jurk en haar nieuwe kapsel heeft Demi Moore een van de meestbesproken verschijningen van deze 79e editie van het Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) gemaakt.