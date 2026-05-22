Bella Hadid brengt een vintage jurk terug op de rode loper en maakt furore.

Het Amerikaanse model Bella Hadid blijft indruk maken op de internationale rode loper. Tijdens een recent en veelbesproken optreden op het filmfestival van Cannes in 2026 zorgde ze voor opschudding door een jurk te dragen die geïnspireerd was op een iconisch vintage kledingstuk. Haar look lokte direct talloze reacties online uit.

Bella Hadid in een retro silhouet

Bella Hadid, bekend om haar spectaculaire looks, trok opnieuw alle aandacht op de rode loper van het filmfestival van Cannes in 2026. Ze koos voor een creatie van Schiaparelli, de beroemde gehaakte jurk die geassocieerd wordt met Jane Birkin. De outfit, perfect op haar figuur afgestemd, combineerde transparante stoffen, couturedetails en een vintage uitstraling. Vooral de diepe decolleté, versierd met een zwart juweel, trok de aandacht van fotografen en internetgebruikers. Foto's van haar verschijning gingen al snel viraal op sociale media.

Bella Hadid draagt een op maat gemaakte Schiaparelli-versie van de gehaakte jurk van Jane Birkin op het filmfestival van Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20 mei 2026

Een jurk geïnspireerd op de iconen van de jaren 70.

Met deze look omarmt Bella Hadid de huidige trend van vintage-invloeden op de rode loper. Al meerdere seizoenen lang grijpen beroemdheden en modehuizen terug naar inspiratie uit de jaren 70, 80 en 90.

Bella Hadids look was een eerbetoon aan de wereld van Jane Birkin, een iconische figuur in de mode en een toonbeeld van moeiteloze stijl. De gehaakte Schiaparelli-jurk combineerde een retrogevoel met hedendaagse haute couture-elementen. Om de outfit compleet te maken, koos Bella Hadid voor een subtiel opgestoken kapsel, sprankelende oorbellen en minimalistische make-up.

Internetgebruikers reageren massaal op sociale media.

Zoals zo vaak het geval is bij de verschijningen van Bella Hadid, stroomden de reacties snel binnen op X (voorheen Twitter), Instagram en TikTok. Veel gebruikers prezen de balans tussen verfijning en eenvoud in haar silhouet.

Verschillende reacties benadrukten hoe perfect de jurk Bella Hadids figuur accentueerde. Anderen noemden het een "iconische verschijning" of "perfect voor Cannes". Bella Hadids aanwezigheid op de rode loper genereert steevast veel online aandacht, waarbij elke outfit uitgebreid in de media wordt besproken.

Bella Hadid, een onmisbare figuur in de mode.

Bella Hadid heeft zich door de jaren heen gevestigd als een van de meest invloedrijke figuren in de mode-industrie. Ze werkt regelmatig samen met de grootste modehuizen en verschijnt vaak prominent op Fashion Weeks en internationale festivals.

Haar stijl wisselt vaak tussen vintage-invloeden, avant-gardistische silhouetten en minimalistische looks. Dit vermogen om te schakelen tussen verschillende esthetieken draagt in grote mate bij aan haar invloed in de modewereld. Op sociale media gaan al haar verschijningen razendsnel viraal en voeden ze de huidige beauty- en modetrends.

Vintage blijft een hit op de rode loper.

Bella Hadids verschijning op het filmfestival van Cannes in 2026 bevestigt de heropleving van vintage mode in de wereld van beroemdheden. Steeds meer sterren kiezen voor archiefstukken of creaties geïnspireerd op iconische silhouetten uit het verleden voor hun publieke optredens.

Deze trend weerspiegelt zowel een verlangen naar stilistische individualiteit als een groeiende interesse in duurzame mode en de heropleving van vintage ontwerpen. Rode lopers worden zo plekken waar mode-erfgoed en moderniteit samenkomen, door middel van looks die nostalgie combineren met een hedendaagse herinterpretatie.

Met deze jurk wist Bella Hadid opnieuw de aandacht van het publiek en de sociale media te trekken. Haar verschijning op het filmfestival van Cannes illustreert zowel haar invloed in de modewereld als de huidige belangstelling voor herinterpretaties van retrostijlen.