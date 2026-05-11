Elizabeth Hurley toont trots haar figuur bij het zwembad.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley deelde onlangs een reeks zonovergoten foto's op haar Instagram-account, waarop ze te zien is aan het water in een witte outfit met dunne zwarte strepen. Opvallend genoeg deelde ze van de gelegenheid gebruik om een kleine fotografietip met haar miljoenen volgers te delen, op een humoristische en speelse manier. De post ging direct viraal.

Zonnige en intieme foto's

Op de foto's poseert Elizabeth Hurley in de zon, met een zonnebril op, terwijl haar lange bruine haar in het zwembad drijft. Haar outfit, wit met zwarte strepen, is van haar eigen merk, Elizabeth Hurley Beach, dat ze in 2005 oprichtte. Een ontspannen, natuurlijke sfeer waarin de actrice zich volkomen op haar gemak lijkt te voelen.

Zoals gebruikelijk voegde Elizabeth Hurley een humoristisch onderschrift toe aan haar bericht. Deze was rechtstreeks gericht aan haar volgers: "Gefotografeerd worden kan eng zijn, dus hier is mijn nummer één tip: GA LIGGEN!!" Ze vervolgde ondeugend: "Zelfs onder vreselijke bovenverlichting, of met de onvergeeflijke camera van een telefoon (deze foto's zijn met een telefoon in fel zonlicht genomen), als je je goed uitrekt en een zonnebril draagt, komt het helemaal goed. Graag gedaan 😉." Het is een tip die ze deelt als een goed vriendengeheim. En het herinnert ons eraan dat Elizabeth Hurley, naast mode, graag een hechte band met haar volgers onderhoudt.

Uiteindelijk is het niet nodig om met ingestudeerde trucjes te proberen er "dunner" of "anders" uit te zien: de meest geslaagde foto's zijn vaak die foto's die een echt moment vastleggen. Natuurlijkheid, spontaniteit en authentieke expressie blijven het mooiste om te laten zien – ver verwijderd van "perfecte" poses en berekende kunstgrepen.

Een publicatie die unaniem lof heeft ontvangen.

Het bericht werd overspoeld met reacties. "God zegene de koningin," "Tijdreiziger!" ... fans overlaadden haar met complimenten voor haar figuur en haar natuurlijke gemak voor de camera. Zelfs haar zoon, Damian Hurley (24), reageerde met ontroerend enthousiasme op het bericht: "Dit is waanzinnig, wauw!"

Elizabeth Hurley, die meer dan 3 miljoen volgers op Instagram heeft, is er al aan gewend om dit soort advies op een directe manier te delen. In juli 2025 raadde ze bijvoorbeeld aan om "het felle middaglicht te vermijden en te kiezen voor het zachte licht van zonsopgangen en zonsondergangen voor foto's." Nog een tip die haar fans duidelijk erg waardeerden.

Met deze eenvoudige carrousel laat Elizabeth Hurley ons weer eens zien waarom ze een van de meest geliefde figuren van haar generatie is. Ze bewijst op natuurlijke wijze dat we plezier kunnen hebben, van elkaar kunnen houden en dingen kunnen delen, ongeacht onze leeftijd.