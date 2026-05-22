De 62-jarige actrice Lisa Rinna is na een haartransformatie onherkenbaar.

De Amerikaanse actrice Lisa Rinna blijft de rode loper veroveren met haar steeds wisselende looks. Op het amfAR-gala in Cannes verscheen ze met een kapsel dat radicaal afweek van haar kenmerkende korte bruine coupe. Met volumineus platinablond haar, een retro-uitstraling en een spectaculaire jurk trok ze alle aandacht met deze opvallende verschijning.

Lisa Rinna verrast met een retro platinablond kapsel.

Lisa Rinna, die jarenlang bekend stond om haar kenmerkende korte bruine kapsel, verraste iedereen door op het amfAR-gala in Cannes te verschijnen met een indrukwekkend volumineus platinablond kapsel (een pruik). Ze had gekozen voor een retro bouffant bob, geïnspireerd op de chique silhouetten van voorbije decennia.

Deze "transformatie" van haar haar contrasteerde sterk met haar gebruikelijke stijl en benadrukte haar opvallende make-up nog meer. Met haar haar strak naar achteren gekamd en bijna wit, zag Lisa Rinna er radicaal anders uit, zo anders zelfs dat sommige toeschouwers haar bijna niet meer herkenden.

Een metallic jurk voor het amfAR-gala.

Om deze transformatie compleet te maken, koos Lisa Rinna voor een haute couture-jurk van Kevin Germanier. De veelkleurige creatie combineerde tinten blauw, groen, geel en paars in een metallic effect dat deed denken aan glinsterende franjes.

De outfit, die volgens diverse gespecialiseerde media van gerecyclede materialen is gemaakt, was voorzien van kralenversieringen en zeer opvallende, gestructureerde schouders. Het ensemble werd gecompleteerd met diamanten sieraden en zilveren plateauhakken, wat het theatrale aspect van het silhouet versterkte.

Een week vol met verschillende schoonheidstransformaties.

Deze verschijning in Cannes was niet de eerste haartransformatie van Lisa Rinna in korte tijd. Slechts enkele dagen eerder had ze iedereen al verrast op een première in Los Angeles met zeer korte blonde krullen in een andere retrostijl.

Vervolgens koos ze tijdens een ander evenement op het filmfestival van Cannes in 2026 (12-23 mei) voor een zwarte bob met een "wet look", gecreëerd met de hulp van pruikenontwerpster Sofia Laskar. In de loop van een week onderging Lisa Rinna dus talloze kleur- en kapselveranderingen, waarmee ze haar voorliefde voor "esthetische transformaties" bevestigde.

Een mode-icoon die graag risico's neemt.

Lisa Rinna heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een zeer populaire persoonlijkheid dankzij haar mode- en beautykeuzes. Bekend om haar extravagante looks en perfect gevormde figuren, schroomt ze niet om te experimenteren met kapsels, make-up en spectaculaire outfits.

Haar verschijningen op de rode loper lokken regelmatig reacties uit op sociale media, waar sommige gebruikers haar "stijlvolle durf" prijzen, terwijl anderen verrast zijn door haar herhaalde transformaties.

Het amfAR-gala, een onmisbaar evenement voor beroemdheden in Cannes.

Elk jaar brengt het amfAR-gala talloze persoonlijkheden uit de film-, mode- en entertainmentwereld samen tijdens het filmfestival van Cannes. Dit benefietevenement staat zowel bekend om de fondsenwerving voor hiv-onderzoek als om de spectaculaire modeshows. Lisa Rinna was een van de beroemdheden die aanwezig waren bij de editie van 2026, die gekenmerkt werd door vele opvallende transformaties op het gebied van uiterlijk.

Met haar platinablonde look en glinsterende jurk wist Lisa Rinna op te vallen tijdens een evenement dat al vol spectaculaire verschijningen zat. Haar retro platinablonde kapsel, opvallende make-up en levendige metallic jurk bevestigden eens te meer haar voorliefde voor "spectaculaire" looks.