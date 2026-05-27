Deze zangeres met een maatje meer zorgde voor opschudding met een originele jurk op de rode loper.

Op de rode loper van de American Music Awards 2026 trok de Amerikaanse singer-songwriter, producer en performer van Albanees-Macedonische afkomst, Bebe Rexha, zeker de aandacht. Haar zwarte outfit, versierd met riemen en metalen gespen, werd een van de meestbesproken onderwerpen van de avond.

Bebe Rexha zet in op leer en riemen tijdens de AMAs van 2026.

Tijdens de 52e American Music Awards-ceremonie, die plaatsvond op 25 mei 2026 in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, maakte Bebe Rexha een opvallende verschijning. De zangeres van "I'm Good" liep over de blauwe loper van het evenement in een volledig zwarte outfit, geheel vervaardigd uit leer en metaal.

Bebe Rexha droeg een diep uitgesneden zwarte korsettop met brede bandjes, vastgemaakt met kleine zilveren sluitingen, gecombineerd met een asymmetrische rok met een zeer hoge split. In schril contrast met de zwierige, romantische jurken die elders op de rode loper te zien waren, koos ze voor een rock-'n-roll-achtige, assertieve silhouet, waarmee ze inging tegen de gebruikelijke conventies van de ceremonies.

Een outfit bedekt met krullen waar fans enthousiast over waren.

Het absolute hoogtepunt van de outfit waren de talloze riemen. De rok was bedekt met overlappende banden, oversized gespen, bungelende linten, franjes en geplooide panelen, aangevuld met een lange sleep aan de achterkant. In de taille voegde een sierlijke zilveren plaat met een centraal motief dat aan een schedel deed denken, nog een vleugje metaal toe.

Het enorme aantal riemen was zo indrukwekkend dat internetgebruikers er een spelletje van maakten. Op Reddit vermaakten sommigen zich door ze te tellen, waarbij de een zeven noemde, een ander zes, terwijl een derde de outfit vergeleek met een kostuum uit een videogame. Ondertussen prees MTV de look van Bebe Rexha op hun officiële X-account (voorheen Twitter).

Accessoires ontworpen tot in het kleinste detail.

Bebe Rexha voerde het metallic thema tot in de details door, zelfs tot aan haar schoenen. Ze droeg open Vicini-sandalen versierd met een met kristallen bezette schorpioen die over de bovenkant van de voet was uitgespreid. Een keuze die perfect aansloot bij de algehele rock-vibe.

Voor de finishing touches koos ze voor een zwarte netpanty, meerdere lagen zilveren sieraden – kettingen, ringen en armbanden – intense smokey make-up en kort blond haar in wet-look golven. Een stijl die van top tot teen perfect op elkaar aansloot, geheel in lijn met haar huidige muzikale periode, die ze "Dirty Blonde" noemde.

Ik hoop dat @BebeRexha weet dat ze er vanavond geweldig uitziet 🔥 #AMAs pic.twitter.com/MQOYKaJHSG — MTV (@MTV) 25 mei 2026

Een kunstenaar die inclusiviteit en zelfliefde hoog in het vaandel draagt.

Naast haar uiterlijk heeft Bebe Rexha zich door de jaren heen ontpopt als een krachtige stem voor body positivity en inclusiviteit. In 2019 sprak ze zich publiekelijk uit tegen ontwerpers die weigerden haar te kleden voor de Grammy Awards, omdat ze haar "te dik" vonden. Hierna verdedigde ze alle vrouwen die door deze beperkende normen werden getroffen en herinnerde ze iedereen eraan dat schoonheid geen maat kent.

Deze toewijding is nooit verzwakt. Bebe Rexha heeft zich consequent ingezet voor meer inclusieve mode en benadrukt dat schoonheid niet wordt bepaald door één enkel lichaamstype. Elk van haar verschijningen op de rode loper, zoals die bij de AMAs, versterkt deze boodschap: accepteer je lichaam en je stijl zonder complexen.

Een avond gekenmerkt door durf.

De keuze van Bebe Rexha weerspiegelde een van de belangrijkste trends van het seizoen: het contrast tussen "zachte" romantiek en een "donkere" en "rebellische" esthetiek. Verschillende sterren omarmden ook leer en metaal, maar weinigen gingen zo ver in het verzamelen van accessoires. De ceremonie, gepresenteerd door de Amerikaanse rapper Queen Latifah, werd qua nominaties gedomineerd door Taylor Swift, die met acht stuks de lijst aanvoerde. Qua stijl wist Bebe Rexha echter ongetwijfeld een aanzienlijk deel van de aandacht te trekken.

Met haar volledig zwarte outfit, versierd met riemen, bewees Bebe Rexha eens te meer dat ze niet bang is om risico's te nemen. Haar rock-geïnspireerde look, accessoires en boodschap van zelfacceptatie maakten van een simpele wandeling over de rode loper een hoogtepunt van de avond – iets waar fans urenlang over konden praten en naar konden kijken.