Alix Earle blaast op een boot een typische zomerse haartrend nieuw leven in.

De Amerikaanse influencer Alix Earle, die miljoenen volgers heeft op sociale media, deelde onlangs een reeks zonnige foto's die ze op een boot had gemaakt. Hoewel de post meteen veel aandacht trok van haar volgers, was het vooral haar haar dat de aandacht trok: lange blonde lokken met highlights, helemaal in lijn met de huidige trends. Daarmee blaast ze een must-have haartrend voor de warmere maanden nieuw leven in.

Blond haar met highlights.

In deze zomerse look valt het haar van Alix Earle op dankzij de subtiel opgelichte highlights, die vakkundig over de lengtes zijn verdeeld. Deze highlights, lichter dan haar blonde basis, creëren een stralend en natuurlijk effect, alsof haar haar goudkleurig is geworden door de zon. Deze techniek, die diepte en dimensie aan het kapsel toevoegt, verheldert direct haar teint en past perfect bij de zonnige sfeer van de foto. Een haarkeuze waarbij glans belangrijker is dan uniformiteit.

Een kapsel met beach waves en een strohoed.

Om deze zomerse look compleet te maken, koos Alix Earle voor beach waves: zachte, licht warrige golven die doen denken aan zeelucht en vakantie. Ze maakte de look af met een geweven strooien cowboyhoed, een trendy accessoire dat de outfit structuur geeft en tegelijkertijd de bohemian en zonovergoten uitstraling versterkt. Qua make-up koos ze voor een zongebruinde teint, glanzende lippen en subtiel aangezette ogen, waarmee ze een perfect harmonieus zomers ensemble creëerde.

Highlights, de haartrend van de zomer

De haarkleur van Alix Earle is allesbehalve onbelangrijk en weerspiegelt een belangrijke trend dit seizoen. Highlights, met name warme en stralende tinten, maken deze zomer van 2026 een grote comeback. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen en relatief onderhoudsarm, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor zowel blondines als brunettes die op zoek zijn naar een stralende look. Het is een toegankelijke trend waarmee je je haar kunt opfrissen zonder een radicale transformatie.

Met haar lange blonde haar, dat prachtig oplicht door highlights, bevestigt Alix Earle het enthousiasme voor deze zomerse haartrend. Het laat zien dat een paar goed geplaatste highlights soms al genoeg zijn om een zonnige en trendy look te creëren.