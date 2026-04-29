Zangeres en actrice Jennifer Lopez showt haar buikspieren en blaast een Y2K-trend nieuw leven in.

Jennifer Lopez heeft geen rode loper nodig om de aandacht te trekken. Een simpele workout, gecombineerd met een paar selfies op Instagram, was genoeg om de sociale media in vuur en vlam te zetten en een trend uit de jaren 2000, waarvan we dachten dat die allang vergeten was, weer onder de aandacht te brengen.

De zondagse draaimolen die het internet in vuur en vlam zette.

Jennifer Lopez plaatste een reeks foto's op Instagram die ze tijdens een workout had gemaakt, met op de achtergrond het nummer "Yukon" van Justin Bieber. Op de foto's poseert ze vanuit verschillende hoeken voor een spiegel, waarbij haar strakke buikspieren goed zichtbaar zijn. De post leverde meteen duizenden enthousiaste reacties op: "Je bent perfect, godin!!!" , "Je wordt mooier met de jaren" , "Die buikspieren wil ik ook hebben."

Het Y2K-detail dat de trend nieuw leven inblaast.

Haar outfit bleef niet onopgemerkt. Jennifer Lopez droeg een witte, wafelgebreide micro-crop top met lange mouwen en een diepe V-hals, waarvan de zoom net boven haar ribben eindigde, over een zwarte sportbeha. Maar het waren de broekspijpen die het verschil maakten: een zwarte legging die opgerold was voor een lage taille – een techniek die kenmerkend was voor de jaren 2000. Dit simpele detail, deze rol bij de tailleband, was genoeg om de look te verankeren in de Y2K-esthetiek die de trends van 2026 domineert.

Een bericht dat het thema van een zeer actieve lente voortzet.

Deze selfies verschijnen slechts enkele dagen na Jennifer Lopez' eerste optreden op Coachella, waar ze een verrassingsoptreden gaf op het Quasar Stage tijdens de set van David Guetta om haar nieuwe single "Save Me Tonight" ten gehore te brengen. Voor de gelegenheid droeg ze een glinsterende zilveren jumpsuit van The Blonds met een verenjasje van Julien McDonald. Van het festival tot de spiegel in de sportschool, de energie is hetzelfde.

Een fitnesssignatuur die een handelsmerk is geworden.

Jennifer Lopez heeft lange tijd een imago opgebouwd dat geassocieerd wordt met fysieke discipline, iets wat ze regelmatig deelt op haar sociale media. Haar fitnessgerelateerde posts zijn een terugkerend onderdeel geworden van haar Instagram-feed, waarin ze motivatie, stijl en alledaagse momenten combineert. De laag uitgesneden leggings met opgerolde pijpen zijn geen toeval: ze roepen de Y2K-esthetiek op die ze in de jaren 2000 mede populair maakte. Deze trend maakt nu een comeback, maar het gaat er niet om dit lichaamstype of deze modestijl tot een standaard te maken.

Kortom, Jennifer Lopez had geen stylist nodig om ons eraan te herinneren waarom ze een icoon is. Dertig jaar na haar debuut belichaamt ze een tijdperk en past ze perfect in het heden.