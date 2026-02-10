Tijdens een concert valt Shakira op het podium, wat haar fans grote zorgen baart.

Tijdens een concert in San Salvador, El Salvador, zorgde Shakira voor opschudding door op het podium te vallen, wat haar fans meteen ongerust maakte. Ondanks een verstuikte enkel hervatte de Colombiaanse singer-songwriter snel haar show en bewees daarmee eens te meer haar legendarische veerkracht.

Een spectaculaire val midden in "Si Te Vas".

Tijdens haar concert in San Salvador, als onderdeel van haar "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", zong Shakira "Si Te Vas" toen het ongeluk gebeurde. Ze rende over het podium en verdraaide haar enkel, waardoor ze op haar elleboog viel en haar microfoonstandaard omviel. Beelden die door toeschouwers werden gemaakt, laten zien hoe de zangeres op de grond valt, maar binnen enkele seconden weer opstaat, de microfoon in de hand, en het nummer zonder problemen afmaakt. "Ouch, wat een val!" grapte ze tegen het publiek, waarna haar gitarist haar een applaus gaf.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Shaki🐺 (@shkirafans)

De bezorgde reacties van fans en Shakira's reactie daarop.

Video's van het incident overspoelden al snel de sociale media, wat leidde tot een golf van bezorgde berichten. "Arm ding! Ik hoop dat het goed met haar gaat!" "Ze is zo sterk, ze bleef zo kalm," reageerden fans vol bewondering. Een fan vergeleek de ster zelfs met een "feniks die altijd uit de as herrijst."

De volgende dag stelde Shakira iedereen snel gerust op Instagram: "Geen zorgen, ik ben van rubber haha. Niemand is immuun voor vallen." Een bericht dat de gemoederen kalmeerde en haar imago als "onoverwinnelijke krijger" versterkte.

Een triomfantelijke tournee ondanks de uitdagingen

Dit concert maakt deel uit van de meest lucratieve tournee van het jaar voor een vrouwelijke artiest, die vorig jaar van start ging na het gelijknamige album "Las Mujeres Ya No Lloran" (Vrouwen huilen niet langer). De show, die tot april in Abu Dhabi te zien is, bevat nummers als "Out of Your League", dat algemeen wordt beschouwd als een sneer naar haar ex, de Spaanse international en zakenman Gérard Piqué. Shakira treedt op met onverminderde energie en bewijst dat noch tegenslagen, noch persoonlijke problemen haar kunnen stoppen.

Uiteindelijk is deze valpartij slechts een nieuwe episode in de carrière van een artiest die obstakels omzet in memorabele optredens. Shakira laat zien dat haar motto – "hips don't lie" – ook van toepassing is op haar ijzeren wilskracht: ze veert steeds weer terug, sterker dan ooit, voor de ogen van een geboeid publiek.