Met deze bruine haarkleur heeft Taylor Swift een van de meest opvallende haartransformaties ondergaan.

De Amerikaanse singer-songwriter Taylor Swift zorgde voor veel ophef door in haar nieuwe videoclip "Opalite" een brunette versie van zichzelf te laten zien, waarmee ze brak met haar kenmerkende blonde haar dat haar lange tijd had gedefinieerd. Deze nostalgische haartransformatie markeert een belangrijke esthetische verandering in haar carrière.

Een visuele transformatie die veel opwinding veroorzaakt.

In de videoclip voor "Opalite", die op 6 februari 2026 werd uitgebracht, verschijnt Taylor Swift met een golvend, halflang bruin kapsel, compleet met pony en golven die doen denken aan de jaren 90. Deze look contrasteert sterk met haar gebruikelijke blonde haar, waardoor een beeld ontstaat dat zowel modern als retro is en haar publiek direct boeit. Deze keuze voor kleur en kapsel is niet zomaar een esthetisch experiment; het maakt deel uit van een creatieve richting die het nostalgische thema van de video aanvult, waarin Taylor Swift een dromerige heldin belichaamt in een omgeving vol culturele verwijzingen naar de jaren 90.

Een brunette die een vervlogen tijdperk oproept.

Taylor Swifts diepbruine haar doet denken aan iconische kapsels uit tienerfilms en van popsterren uit de late 20e eeuw. In combinatie met vintage outfits – van glinsterende trainingspakken tot accessoires uit die tijd – draagt deze haartransformatie bij aan de authentieke retro-esthetiek van de videoclip.

Deze brunette-look is niet helemaal nieuw voor de zangeres; Taylor Swift had al eerder donkere tinten uitgeprobeerd in video's zoals "You Belong With Me" en "Wildest Dreams". Deze golvende bruine bob met pony is echter een gedurfdere variant van deze stijl, die perfect aansluit bij het visuele concept van het project "The Life of a Showgirl".

Een retrostijl die fans aanspreekt

Op sociale media waren de reacties talrijk en vaak enthousiast. Veel fans prezen "dit gedurfde kapsel", sommigen hoopten zelfs dat Taylor Swift deze look in het echt zou behouden. Deze terugkeer naar een minder strakke snit, gecombineerd met een rijke bruine kleur, weerspiegelt ook een bredere trend die momenteel in mode en beauty te zien is, waarbij de klassieke stijlen uit de jaren 90 een heropleving doormaken.

Kortom, hoewel Taylor Swift niet heeft aangegeven dat ze deze stijl permanent zal aanhouden buiten de context van de videoclip, blijft deze haarverandering een krachtig statement dat haar visuele en artistieke palet verrijkt. Het benadrukt haar vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden terwijl ze speelt met diverse culturele invloeden, en geeft haar fans een nieuw gespreksonderwerp over haar esthetiek en muzikale universum.