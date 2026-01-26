Deze zangeres, gekleed in een outfit met luipaardprint, zorgt met haar figuur voor veel ophef.

De Thaise ster Lisa (van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink), die momenteel op tournee is met haar "Deadline"-tournee in Tokio, deelde een explosieve Instagram-carrousel met foto's van haar outfits, waaronder een "bodysuit met uitsnijdingen" en een luipaardprint-look, die al meer dan 2 miljoen likes hebben verzameld.

Een bodysuit met uitsnijdingen en opvallende metallic details.

In de foto's bij haar bericht met het onderschrift "Een-na-laatste stop hier in Tokio! Japan Blinks", draagt ​​Lisa een zwarte bodysuit met uitsnijdingen, versierd met zilveren spikes tussen de cups en op de heupen. Ze combineerde het met een bijpassende mouwloze cape en kniehoge laarzen met veters die haar silhouet verlengen, waardoor een opwindende, rock-geïnspireerde look ontstaat.

De kracht van de luipaard: een magnetisch "dierensilhouet"

Het absolute hoogtepunt van de show was haar outfit met luipaardprint, die haar figuur perfect accentueerde en een sensatie onder de fans veroorzaakte. Deze "wilde" print benadrukte haar silhouet op perfecte wijze, dankzij de nauwsluitende pasvorm, en onderstreepte haar reputatie als de onbetwiste koningin van de K-pop street fashion.

Tokio als speelplaats voor mode

Deze Instagram-carrousel vat de essentie van de "Deadline"-tour in Japan perfect samen: Lisa wisselt af tussen verschillende ultrastijlvolle outfits, van een metallic bodysuit tot een gewaagde luipaardprint, waarmee ze haar stilistische veelzijdigheid demonstreert. Op 28-jarige leeftijd bevestigt de "Money"-girl haar status als wereldwijd icoon, die van elke verschijning een virale hit weet te maken.

Lisa van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink zingt niet alleen: ze brengt een esthetiek met zich mee die de codes van K-pop herdefinieert. Van haar bodysuit met zilveren spikes tot haar strakke silhouet in luipaardprint, ze transformeert Tokio in haar persoonlijke catwalk en bewijst dat haar stijl net zo sensationeel is als haar muziek.