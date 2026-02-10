Search here...

Een voormalig international voetballer verrast met een acrobatische stunt in het water.

Anaëlle G.
@laureboulleauofficiel/Instagram

Laure Boulleau, voormalig Frans international en commentator bij Canal+, verblufte haar Instagram-volgers met een acrobatische stunt op zee, waarmee ze iedereen eraan herinnerde dat haar voetbaltalent nog steeds springlevend is (voor het geval iemand daar nog aan twijfelde). De video, die onlangs op haar Instagram-account @laureboulleauofficiel werd geplaatst, toont een volley, bijna een salto, en heeft een stortvloed aan reacties teweeggebracht.

Een schaar die ondersteboven uit een boot is gevallen.

Tijdens een zeiltocht springt Laure Boulleau hoog in de lucht, maakt een salto en raakt de bal met een perfecte acrobatische schaarbeweging. De vloeiende en krachtige beweging landt in het water onder luid gejuich van haar medezeilers. "Zeiltochten zijn nooit ontspannend met mij, lol," schreef ze grappig bij de video, die inmiddels al miljoenen keren bekeken is en meer dan 77.000 likes heeft gekregen.

Fans gaan helemaal los: "Ballon d'Or!"

Laure Boulleau (65 interlands voor Frankrijk, zes keer tweede in de Franse competitie met PSG), commentator bij Canal Football Club, is een icoon van het Franse vrouwenvoetbal en in staat om van een simpel strandspelletje een virale sensatie te maken. De reacties stromen binnen, een mix van bewondering en humor: "Ze verdient de Ballon d'Or!" , "Ongelooflijk!" , "Altijd zo stijlvol, zelfs op zee." De aandacht gaat vooral uit naar haar technische vaardigheden, die door iedereen spontaan worden uitgeroepen tot "doelpunt van het jaar".

Kortom, deze acrobatische waterstunt doet denken aan de flair van Laure Boulleau op het veld: techniek, lef en een glimlach. Een video die om de juiste redenen viraal is gegaan – puur talent – en die bewijst dat de vakantie van een kampioen nooit alledaags is.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Tijdens een concert valt Shakira op het podium, wat haar fans grote zorgen baart.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tijdens een concert valt Shakira op het podium, wat haar fans grote zorgen baart.

Tijdens een concert in San Salvador, El Salvador, zorgde Shakira voor opschudding door op het podium te vallen,...

Jaren later onthult de voormalige kapper van Lady Diana haar schoonheidsroutine.

Jaren na haar dood blijft Lady Diana inspireren met haar tijdloze elegantie en eenvoudige schoonheid. Richard Dalton, haar...

Met deze bruine haarkleur heeft Taylor Swift een van de meest opvallende haartransformaties ondergaan.

De Amerikaanse singer-songwriter Taylor Swift zorgde voor veel ophef door in haar nieuwe videoclip "Opalite" een brunette versie...

Op 53-jarige leeftijd poseert Gwyneth Paltrow op een natuurlijke manier in haar sauna.

Ver weg van de rode loper en zorgvuldig gecreëerde looks, heeft Gwyneth Paltrow ervoor gekozen zichzelf te laten...

"Misvormde mond": deze presentator van 62 jaar heeft spijt van deze cosmetische ingreep.

De Franse journaliste en radio- en televisiepresentatrice Sophie Davant sprak onlangs openhartig over haar ervaringen met cosmetische chirurgie....

Tijdens de Super Bowl verborg de jurk van Lady Gaga een zeer symbolisch detail.

Zangeres en songwriter Lady Gaga verraste onlangs het publiek tijdens Super Bowl LII door samen met de Puerto...

© 2025 The Body Optimist