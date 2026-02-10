Een voormalig international voetballer verrast met een acrobatische stunt in het water.

Laure Boulleau, voormalig Frans international en commentator bij Canal+, verblufte haar Instagram-volgers met een acrobatische stunt op zee, waarmee ze iedereen eraan herinnerde dat haar voetbaltalent nog steeds springlevend is (voor het geval iemand daar nog aan twijfelde). De video, die onlangs op haar Instagram-account @laureboulleauofficiel werd geplaatst, toont een volley, bijna een salto, en heeft een stortvloed aan reacties teweeggebracht.

Een schaar die ondersteboven uit een boot is gevallen.

Tijdens een zeiltocht springt Laure Boulleau hoog in de lucht, maakt een salto en raakt de bal met een perfecte acrobatische schaarbeweging. De vloeiende en krachtige beweging landt in het water onder luid gejuich van haar medezeilers. "Zeiltochten zijn nooit ontspannend met mij, lol," schreef ze grappig bij de video, die inmiddels al miljoenen keren bekeken is en meer dan 77.000 likes heeft gekregen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Boulleau (@laureboulleauofficiel)

Fans gaan helemaal los: "Ballon d'Or!"

Laure Boulleau (65 interlands voor Frankrijk, zes keer tweede in de Franse competitie met PSG), commentator bij Canal Football Club, is een icoon van het Franse vrouwenvoetbal en in staat om van een simpel strandspelletje een virale sensatie te maken. De reacties stromen binnen, een mix van bewondering en humor: "Ze verdient de Ballon d'Or!" , "Ongelooflijk!" , "Altijd zo stijlvol, zelfs op zee." De aandacht gaat vooral uit naar haar technische vaardigheden, die door iedereen spontaan worden uitgeroepen tot "doelpunt van het jaar".

Kortom, deze acrobatische waterstunt doet denken aan de flair van Laure Boulleau op het veld: techniek, lef en een glimlach. Een video die om de juiste redenen viraal is gegaan – puur talent – en die bewijst dat de vakantie van een kampioen nooit alledaags is.