Tijdens de Super Bowl verborg de jurk van Lady Gaga een zeer symbolisch detail.

Fabienne Ba.
Zangeres en songwriter Lady Gaga verraste onlangs het publiek tijdens Super Bowl LII door samen met de Puerto Ricaanse rapper en zanger Bad Bunny een energiek optreden vol culturele symboliek te geven. Naast de muziek was haar blauwe jurk een van de meestbesproken onderwerpen van de avond.

Een cultureel eerbetoon, belichaamd door een jurk.

Tijdens de halftime show van Super Bowl LX droeg Lady Gaga een hemelsblauwe, op flamenco geïnspireerde jurk, speciaal voor de gelegenheid ontworpen door de Dominicaans-Amerikaanse ontwerper Raul López, oprichter van het merk Luar. De keuze voor blauw was niet onbelangrijk: het verwijst naar bepaalde historische versies van de Puerto Ricaanse vlag, die vaak geassocieerd worden met onafhankelijkheidsbewegingen en een gevoel van culturele trots. Deze lichte en levendige tint sloot perfect aan bij het Latijns-Amerikaanse thema van Bad Bunny's optreden.

Een bloem vol betekenis

Een zeer symbolisch detail was de broche met de Flor de Maga, de nationale bloem van Puerto Rico, die vlakbij Lady Gaga's hart was gespeld. Deze bloem is niet alleen een lokale bloem, maar is ook een symbool geworden van de Puerto Ricaanse identiteit. Door de broche te dragen, benadrukte Lady Gaga visueel het eerbetoon aan de hoofdact van de avond en zijn gemeenschap.

Een maker in de schijnwerpers

De jurk zelf is ontworpen door Luar, het merk dat Caribische invloeden combineert met New Yorkse streetwear. De oprichter, Raúl López, staat bekend om het benadrukken van culturele wortels in zijn ontwerpen. Deze verschijning op het meest bekeken podium van het jaar is een belangrijke showcase voor het label, dat vaak wordt geprezen om de mix van texturen, kleuren en silhouetten geïnspireerd op de Dominicaanse en Latijns-Amerikaanse culturen.

Een moment dat de mode overstijgt.

Naast de esthetische aantrekkingskracht maakte Lady Gaga's outfit deel uit van een bredere viering van de Puerto Ricaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur, versterkt door het optreden van Bad Bunny – de eerste artiest die bijna volledig in het Spaans zong tijdens een Super Bowl. Deze symbolische jurk, met zijn nuances, snit en accessoires, hielp het moment te transformeren tot een cultureel evenement, evenals een modestatement, en versterkte de impact van de artistieke boodschap die op het podium werd overgebracht.

Reacties en gevolgen

Op sociale media waren de reacties talrijk: fans en commentatoren prezen niet alleen Lady Gaga's vocale prestatie, maar ook de verhalende kracht van haar outfit. Voor velen waren de blauwe jurk en de broche niet zomaar een stijlkeuze, maar een statement van eenheid en respect voor een cultureel erfgoed dat centraal stond tijdens een van de meest bekeken evenementen ter wereld.

Kortom, deze jurk was niet zomaar een kledingstuk: ze diende als een symbolische brug tussen artiesten, culturen en publiek, waardoor dit Super Bowl-optreden nog gedenkwaardiger werd.

