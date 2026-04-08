"Je veertiger jaren zijn een prachtige leeftijd": Gisele Bündchen pleit voor een vrijere schoonheid.

Op 45-jarige leeftijd zegt Gisele Bündchen dat ze haar veertiger jaren met een serene en zelfverzekerde blik tegemoet treedt. In een interview met Harper's Bazaar legt het Braziliaanse supermodel uit dat deze levensfase een keerpunt in haar zelfbeeld markeert. Volgens haar brengt ouder worden een zekere vrijheid met zich mee, vooral ten opzichte van de verwachtingen van anderen.

Om je authentieker te voelen door ervaring

“Welkom in mijn veertiger jaren – het is een prachtige leeftijd,” vertrouwt ze me toe. Deze uitspraak weerspiegelt een meer serene kijk op het verstrijken van de tijd, ver verwijderd van de druk die vaak met jeugd in de mode-industrie gepaard gaat. Gisele Bündchen benadrukt ook hoe haar perceptie van leeftijd in de loop der jaren is veranderd: “Toen ik begon met werken, was ik 14 en dacht ik dat iedereen boven de 20 oud was. Nu word ik bijna 46 en voel ik me zo jong.”

Gisele Bündchen legt uit dat veertig worden gepaard gaat met een beter zelfinzicht. Ze beschrijft het als een periode die gekenmerkt wordt door een hernieuwd gevoel van authenticiteit en minder sociale druk. "Veertig worden is het moment waarop je je minder zorgen begint te maken over bepaalde dingen, en dat is heel bevrijdend," zegt ze. Ze voegt eraan toe dat deze fase je in staat stelt je opnieuw te richten op wat essentieel is: "Je begint jezelf af te vragen wat echt belangrijk voor je is." Deze persoonlijke ontwikkeling is een geleidelijk proces. Gisele Bündchen legt uit dat het met ervaring makkelijker wordt om achter je keuzes te staan en je prettig te voelen met je identiteit.

Een mentale kracht die in de loop der tijd wordt opgebouwd.

Naast het uiterlijk benadrukt Gisele Bündchen het belang van mentaal en emotioneel welzijn. Volgens haar stelt ouder worden je in staat om een vorm van veerkracht te ontwikkelen in het licht van de uitdagingen van het leven. "Met de leeftijd komen kracht en stabiliteit", legt ze uit. Ze gelooft dat elke ervaring bijdraagt aan het leggen van een solide basis om vol vertrouwen verder te gaan: "Je begrijpt dat niets het einde van de wereld is. Alles is een seizoen, alles gaat voorbij." Deze visie benadrukt een concept van schoonheid dat nauwer verbonden is met algehele balans dan met louter uiterlijk.

Een schoonheidsaanpak gericht op welzijn.

Het model benadrukt dat uiterlijk onlosmakelijk verbonden is met levensstijl. Ze onderstreept het belang van goede fysieke en mentale gezondheid en wijst erop dat een algeheel welzijn van invloed is op het imago dat iemand uitstraalt. "Niets kan een evenwichtige levensstijl vervangen", stelt ze, waarbij ze het belang van rust, lichaamsbeweging en een positieve omgeving benadrukt. Ze noemt ook het belang van jezelf omringen met inspirerende mensen: "De kwaliteit van je leven hangt ook af van de kwaliteit van je relaties."

Een schoonheidsideaal dat met de leeftijd verandert.

Terugkijkend gelooft Gisele Bündchen dat de tijd je in staat stelt een vrediger relatie met je eigen imago te ontwikkelen. Ze is van mening dat elke levensfase nieuwe kansen biedt voor persoonlijke groei. "Elke ervaring biedt geweldige leermogelijkheden", legt ze uit, en benadrukt dat de jaren die voorbijgaan bijdragen aan het versterken van zelfvertrouwen.

Door te stellen dat "je veertiger jaren een heel mooie leeftijd zijn", biedt Gisele Bündchen een vrijere visie op schoonheid, gebaseerd op ervaring en zelfacceptatie. Haar getuigenis illustreert een evolutie in het discours rondom leeftijd, waarbij volwassenheid en zelfvertrouwen centrale elementen van welzijn worden.