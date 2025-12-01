Search here...

Anya Taylor-Joy schittert in een gouden jurk op de rode loper

Fabienne Ba.
Screen extrait du film « The Menu »

De Brits-Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy, jurylid op het 22e Internationale Filmfestival van Marrakech, betoverde onlangs het publiek op de tweede dag met een gouden Dior-jurk. Deze op maat gemaakte creatie accentueerde haar figuur op de Marokkaanse rode loper.

Een meesterlijke Dior-creatie

De metallic gouden jurk, met zijn vloeiende plooien en mouwloze lijfje, omhelsde de figuur van de actrice perfect. Gedragen op de tweede dag van het festival, riep hij een bijna vloeiende beweging op, terwijl de bloemendetails op het lijfje een vleugje delicatesse en verfijning toevoegden aan de algehele look.

Glamoureus-chique haar en make-up

Anya Taylor-Joy koos voor een chique hoge knot die haar diamanten oorbellen met vogelvleugels accentueerde, terwijl haar donkere, smokey make-up haar magnetische blik accentueerde. Deze uiterst glamoureuze look complementeerde de glans van de jurk en deed haar onder de flitsende lichten op een oude godin lijken.

In het hart van de prestigieuze jury

Anya Taylor-Joy, een jurylid onder voorzitterschap van de Zuid-Koreaanse regisseur en scenarioschrijver Bong Joon-ho, samen met de Amerikaanse actrice Jenna Ortega en de Franse regisseur en scenarioschrijver Julia Ducournau, schitterde op het 22e Internationale Filmfestival van Marrakech, waar ook de Amerikaanse actrice, regisseur en producent Jodie Foster en de Mexicaanse regisseur, scenarioschrijver, romanschrijver en filmproducent Guillermo del Toro werden geëerd. Haar aanwezigheid bevestigde haar status als mode- en filmicoon.

Met deze oogverblindende verschijning bevestigt Anya Taylor-Joy opnieuw haar invloed op de internationale modewereld. Dankzij haar onberispelijke stijl en prominente aanwezigheid in de jury heeft de actrice zich gevestigd als een van de meest opvallende figuren op het Internationale Filmfestival van Marrakech. Haar optreden, een mix van elegantie, moderniteit en charisma, zal ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de rode loper van dit jaar blijven.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
