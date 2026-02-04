"Ouder worden is heel positief": op 57-jarige leeftijd viert dit model schoonheid zonder enige beperking.

Het Amerikaanse model Christy Turlington blijft leeftijdsgerelateerde stereotypen in de mode- en beautywereld uitdagen. Als wereldwijde ambassadrice van Lancôme promoot ze een serene en positieve kijk op ouder worden. Verre van maatschappelijke druk, pleit ze voor holistisch welzijn, met minimalistische routines, spiritualiteit en authenticiteit als speerpunten.

Een icoon uit de jaren 90 dat de tand des tijds heeft doorstaan.

Christy Turlington, een van de meest iconische gezichten van de supermodellen uit de jaren 90, naast Cindy Crawford en Naomi Campbell, is een gerespecteerde, bewonderde en nog steeds invloedrijke figuur. Met meer dan 500 tijdschriftcovers en onvergetelijke campagnes, met name voor Calvin Klein, belichaamt ze sinds haar debuut een elegante en serene schoonheid. Ze heeft deze evenwichtige levensstijl ver weg van de mediahype opgebouwd, waarbij ze prioriteit gaf aan weloverwogen carrièrekeuzes en diepgaande persoonlijke groei.

Een nieuwe fase

Begin 2026 trad Christy Turlington toe tot de prestigieuze familie van Lancôme-ambassadeurs. Deze samenwerking was een logische stap, aangezien haar persoonlijke filosofie perfect aansluit bij de waarden van het merk. "Ik ben erg trots op deze nieuwe samenwerking. Schoonheid is voor mij een middel tot positieve verandering, en ik omarm volledig het idee van ouder worden met plezier en optimisme", vertelde ze aan Madame Figaro .

Ouder worden: een weg naar voldoening

Het woord 'ouder worden' schrikt Christy Turlington niet af; integendeel. "Elk jaar is beter dan het vorige. Je leert jezelf beter kennen, je komt meer in harmonie met jezelf. Dus voor mij blijft ouder worden iets heel positiefs," bevestigt ze vol overtuiging. Een krachtige boodschap die ingaat tegen de angstaanjagende opvattingen over ouder worden, vooral gericht op vrouwen.

Deze serene kijk op het verstrijken van de tijd wordt ook verklaard door haar levensstijl, die resoluut gericht is op harmonie tussen lichaam en geest. Ze is al decennialang een fervent yogabeoefenaar – ze publiceerde er in 2005 een boek over – en een enthousiaste hardloper en wandelaar. Ze beschrijft deze praktijken als essentieel voor haar persoonlijke evenwicht. "Yoga brengt me terug naar mijn centrum; het is mijn eerste liefde. Het is als een behandeling voor zowel lichaam als geest."

Een schoonheid zonder kunstgrepen of beperkingen.

In de beautywereld belichaamt Christy Turlington minimalisme. Haar routine is eenvoudig, gericht op kwaliteit, zintuiglijke ervaring en zelfrespect. "Ik wil er gezond, uitgerust en gehydrateerd uitzien. Idealiter lijkt het alsof ik geen make-up draag." Deze "less is more"-filosofie vindt weerklank in een industrie die evolueert naar meer inclusiviteit, diversiteit en authenticiteit.

Ook zij verwelkomt dit keerpunt in de cosmetica-industrie: "Inclusiviteit is ongetwijfeld de belangrijkste verandering van de afgelopen jaren. Schoonheid kan niet eenduidig of gestandaardiseerd zijn. Het komt op duizend manieren tot uiting."

Een activiste voor vrouwenwelzijn.

Naast haar modellencarrière is Christy Turlington ook een toegewijd activiste. Ze richtte de Every Mother Counts-vereniging op nadat ze complicaties ondervond tijdens haar eerste zwangerschap. Ze zet zich in voor betere toegang tot kraamzorg wereldwijd. Haar betrokkenheid sluit perfect aan bij haar aanstelling bij Lancôme, een merk waarmee ze de wens deelt om verantwoorde, zorgzame en inclusieve schoonheid te promoten.

Een vredige manier van leven

Als ze niet op reis is, vindt Christy Turlington geluk in de kleine dingen: tijd doorbrengen met haar familie, koken, lezen, films kijken of wandelen met haar honden. "Thuis is mijn toevluchtsoord. Daar laad ik mijn batterijen weer op." In een tijdperk waarin snelheid en prestatie als de norm worden beschouwd, biedt ze een inspirerend alternatief: vertragen, opnieuw focussen en kwaliteit boven kwantiteit verkiezen.

Christy Turlington laat perfect zien dat het mogelijk is om met sereniteit en authenticiteit ouder te worden en de dogma's van eeuwige jeugd te verwerpen. Ze toont aan dat schoonheid niet beperkt is tot uiterlijk, maar gevoed wordt door balans, welzijn en toewijding. Haar levensverhaal inspireert ons om onze relatie met tijd te heroverwegen en elke levensfase te omarmen als een kans voor groei en vreugde.