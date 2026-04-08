Deze beroemde model uit de jaren 80, 64 jaar oud, vertelt over de druk om "mooi te blijven".

Kim Alexis, een toonaangevend model en actrice op de catwalks van de jaren 80, spreekt zich nu uit over de druk rondom uiterlijk en ouder worden. Ze deelt haar perspectief op de evolutie van schoonheidsidealen en zelfacceptatie met de leeftijd.

Een icoon uit de jaren 80 geconfronteerd met de eisen van de jeugd.

In de jaren tachtig vestigde Kim Alexis zich als een van de meest vooraanstaande gezichten van de internationale mode. Ze verscheen in Vogue en Cosmopolitan en liep catwalkshows voor verschillende grote modehuizen, waaronder Gucci en Ralph Lauren. Ze behoorde tot een generatie modellen die hun stempel op de industrie drukten, samen met Christie Brinkley, Janice Dickinson en Paulina Porizkova.

Kim Alexis, die eind jaren zeventig werd ontdekt, tekende ook een belangrijk contract met cosmeticamerk Revlon, wat haar bekendheid in de beauty-industrie vergrootte. Tegenwoordig spreekt het voormalige supermodel openlijk over de verwachtingen waar vrouwen mee te maken krijgen in een industrie waar jeugd vaak hoog in het vaandel staat.

"Ouder worden is onvermijdelijk": een boodschap van acceptatie

In een recente verklaring op sociale media stelt Kim Alexis dat de druk om jong te blijven voor veel vrouwen een realiteit is. Ze benadrukt ook het belang van het accepteren van de veranderingen die met de tijd komen.

Ze benadrukt het idee dat de perceptie van schoonheid evolueert met levenservaring. Ze onderstreept het belang van zelfvertrouwen en een gevoel van persoonlijke balans, en is van mening dat imago niet beperkt is tot fysieke verschijning. Kim Alexis legt met name uit dat bepaalde leeftijdsgebonden veranderingen, zoals de menopauze of hormonale schommelingen, van invloed kunnen zijn op iemands relatie met het eigen lichaam.

Een carrière die gekenmerkt wordt door de eisen van de mode-industrie.

Net als andere modellen van haar generatie, werd Kim Alexis geconfronteerd met strenge eisen op het gebied van uiterlijk. Ze legt uit dat ze al op jonge leeftijd druk voelde om te voldoen aan de verwachtingen van de industrie, met name wat haar figuur betreft. Ze bespreekt ook de uitdagingen die gepaard gaan met hypothyreoïdie, een hormonale stoornis die van invloed kan zijn op het gewicht en het energieniveau.

Kim Alexis stelt dat deze ervaringen hebben bijgedragen aan een verandering in haar relatie met imago en fysieke prestaties. Ze wijst er ook op dat de mode-industrie soms criteria hanteert die moeilijk vol te houden zijn op de lange termijn, wat sommige beroemdheden ertoe kan aanzetten zich geleidelijk terug te trekken uit het openbare leven.

Oud worden in een imagogerichte industrie

Kim Alexis is van mening dat vrouwelijke rolmodellen vaak geassocieerd worden met een bevroren imago. Ze suggereert dat sommige publieke figuren een impliciete druk voelen om het uiterlijk te behouden dat ze aan het begin van hun carrière hadden. Volgens haar blijft ouder worden een gevoelig onderwerp in de beeldvormingsindustrie, ook al verandert de houding hiertegen geleidelijk. Tegenwoordig geeft ze de voorkeur aan een aanpak die gericht is op algehele gezondheid en welzijn, in plaats van het nastreven van een onveranderlijk uiterlijk.

Dit discours maakt deel uit van een bredere evolutie.

De uitspraak van Kim Alexis maakt deel uit van een bredere trend waarbij verschillende bekende personen zich uitspreken over veroudering en schoonheidsidealen. De afgelopen jaren hebben veel modellen en actrices een meer inclusieve kijk op leeftijd in de mode en de media gepromoot. Sommige campagnes vieren nu meer diverse profielen, die verschillende levensfasen weerspiegelen. Volgens Kim Alexis kan deze ontwikkeling bijdragen aan een verandering van de perceptie van schoonheid en de druk verminderen die sommige vrouwen ervaren.

Nu ze de hectische wereld van de catwalk achter zich heeft gelaten, legt Kim Alexis uit dat ze meer waarde hecht aan een evenwichtig persoonlijk leven. Ze benadrukt dat zelfvertrouwen groeit met ervaring. Haar verhaal laat zien welke uitdagingen vrouwen tegenkomen in sectoren waar uiterlijk van het grootste belang is, en onderstreept tegelijkertijd de mogelijkheid om schoonheidsidealen in de loop der tijd te herdefiniëren.