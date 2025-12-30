Search here...

"Iedere vrouw is vrij om...": De inspirerende feministische visie van Miss Frankrijk 2026

Sinds haar kroning heeft Hinaupoko Devèze, Miss Frankrijk 2026, voortdurend bewondering van het publiek geoogst. Deze jonge vrouw uit Tahitiaanse, slechts 23 jaar oud, maakt niet alleen indruk met haar schoonheid, maar ook met de diepgang van haar boodschap. In een recent bericht op sociale media deelde de nieuwe ambassadrice van Franse elegantie haar visie op "modern feminisme", resoluut gericht op vrijheid en vriendelijkheid.

Een reis geworteld in veerkracht.

Ondanks haar stralende glimlach en charisma op het podium, is Hinaupoko Devèze niet altijd even zelfverzekerd geweest. Ze geeft toe dat ze lange tijd heeft geleden onder het oordeel van anderen en de twijfel of ze wel "goed genoeg" was. Haar verkiezing tot Miss Frankrijk en de steun van het publiek stelden haar in staat deze kwetsbaarheid om te zetten in kracht: "Mijn verschillen zijn mijn sterke punten geworden", verklaarde ze emotioneel op televisie. Een krachtige boodschap, zeker van een Miss Frankrijk die vastbesloten is haar bekendheid te gebruiken om vrouwen te inspireren zichzelf te accepteren zoals ze zijn.

Een opvatting van feminisme geworteld in individuele vrijheid.

In een video op het officiële Miss France-account deelt Hinaupoko Devèze haar persoonlijke definitie van feminisme: "Miss zijn is een manier om krachtige boodschappen over te brengen. Ik denk dat elke vrouw vrij is om te doen wat ze wil. Dat is precies wat feminisme voor mij betekent." Haar visie staat ver af van theoretische discussies en benadrukt individuele autonomie en de mogelijkheid voor alle vrouwen om hun eigen lot te bepalen, zonder zich te hoeven conformeren aan voorschriften – of die nu afkomstig zijn van de maatschappij, tradities of sociale media.

De jonge vrouw voegt een essentiële dimensie toe: mentale gezondheid, die vaak wordt verwaarloosd in discussies over het welzijn van vrouwen. Door het belang te benadrukken van de zorg voor mentale gezondheid, net als voor onze fysieke gezondheid, bewijst Hinaupoko Devèze dat zij een meelevend en alomvattend feminisme belichaamt, zowel individueel als collectief.

Een juffrouw die nauwe banden heeft met de Fransen.

Sinds haar kroning zet Hinaupoko zich in om een boodschap van eenheid en respect uit te dragen. Haar oprechte woorden bevestigen dat ze deze regeerperiode in de eerste plaats als een menselijk avontuur wil beleven, gekenmerkt door delen, diversiteit en Franse trots.

Met haar precieze woorden en authenticiteit heeft Hinaupoko Devèze zich al gevestigd als een betrokken en inspirerende Miss Frankrijk. Haar boodschap, doordrenkt met zachtheid en overtuiging, herinnert ons eraan hoe feminisme gecombineerd kan worden met elegantie: een uitnodiging om jezelf te zijn, jezelf te accepteren en de vrijheid van elke vrouw te vieren.

