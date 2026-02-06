Search here...

Deze zangeres, die constant lastiggevallen werd, legt uit waarom het voor haar noodzakelijk werd om haar land te verlaten.

Léa Michel
@gayoon_heo/Instagram

Heo Gayoon, voormalig lid van de Zuid-Koreaanse K-pop meidengroep 4MINUTE, heeft onlangs een aangrijpend verhaal verteld over de redenen die haar ertoe brachten Zuid-Korea te verlaten, een land dat cruciaal was voor haar carrière. De zangeres, die werd lastiggevallen, worstelde met een eetstoornis en diep getroffen was door een familietragedie, legt uit waarom vertrekken voor haar een daad van overleven werd.

Een idool van de tweede generatie, gebroken door de druk.

Heo Gayoon debuteerde in 2009 als leadzangeres van 4MINUTE, een van de meest iconische meidenbands van de tweede generatie K-pop. Jarenlang belichaamde ze het beeld van het zogenaamde perfecte idool: getalenteerd, altijd lachend en professioneel voor de camera's. Maar achter deze façade ging een veel duisterdere realiteit schuil.

Tijdens een recent optreden in het Koreaanse programma "You Quiz on the Block" onthulde ze dat ze slachtoffer was geweest van pesten en betrokken was geweest bij een geval van "schoolgeweld", dat ze in stilte had ondergaan in plaats van zich uit te spreken of zichzelf te verdedigen. Ze legde ook uit dat ze aan boulimie leed: ze at tot fysieke pijn haar dwong te stoppen, omdat ze haar eetstoornis niet aan haar omgeving kon toegeven.

Een ondraaglijk verdriet en kwetsende woorden.

Naast de druk van haar omgeving en haar eetstoornis, moest Heo Gayoon ook een familietragedie verwerken: de plotselinge dood van haar oudere broer. Deze schok betekende een keerpunt in haar leven. Heo Gayoon vertelt dat haar ouders, overmand door verdriet, na zijn dood tegen haar zeiden: "Als jij er niet was geweest, hadden wij hem ook willen volgen." Verwoestende woorden voor een jonge vrouw die al zo kwetsbaar was, en die haar nog dieper in schuldgevoel en verdriet stortten. Korea, haar land, werd vervolgens synoniem met een opeenstapeling van wonden: pesten, eetstoornissen, rouw en misverstanden binnen de familie.

Korea verlaten om te overleven: een noodzakelijke ballingschap

Geconfronteerd met deze opeenstapeling van pijn, maakte Heo Gayoon uiteindelijk een radicale keuze: vertrekken. Ze besloot zich te vestigen op Bali, Indonesië, waar ze nu al zo'n drie jaar woont. Daar vond ze een rustigere omgeving, ver weg van de schijnwerpers, de verwachtingen van de industrie en de herinneringen die haar achtervolgden. Om dit vertrek mogelijk te maken, verkocht ze zelfs haar appartement in Seongsu-dong, Seoul, en haar auto, waarmee ze symbolisch de materiële banden met haar verleden verbrak. Dit was geen vlucht voor comfort, maar een beslissing om emotioneel te overleven: Bali werd een plek waar ze zich kon herpakken, op adem kon komen en zichzelf opnieuw kon definiëren, los van het label "idool".

Van K-popster tot vrouw op zoek naar vrede.

Sinds de ontbinding van 4MINUTE in 2016 heeft Heo Gayoon zich geleidelijk aan meer op acteren gericht en een meer privéleven geleid. In 2024 trok ze opnieuw de aandacht van het publiek door via online content haar leven op Bali te delen. Ze onthulde een eenvoudiger, natuurlijker vrouw die op zoek was naar innerlijke rust in plaats van roem. Haar verhaal werpt licht op de verborgen kant van K-pop:

  • Extreme druk op het lichaam en het uiterlijk.
  • Schandalen en geruchten over 'schoolgeweld' die reputaties ruïneren.
  • De opgelegde stilte rondom psychische stoornissen en eetstoornissen.

Door zijn verhaal te vertellen, geeft Heo Gayoon een menselijk gezicht aan dit vaak onzichtbare lijden en herinnert hij ons eraan dat achter elk idool een persoon schuilgaat die op het punt staat in te storten.

Het verhaal van Heo Gayoon is niet alleen dat van een zangeres die haar land verliet, maar ook dat van een vrouw die moest ontsnappen aan een giftige omgeving om te overleven. Door openlijk te spreken over haar boulimie, de intimidatie die ze heeft doorstaan en het verdriet om het verlies van haar broer, doorbreekt ze een taboe dat nog steeds heerst in de Koreaanse muziekindustrie en moedigt ze andere artiesten – en fans – aan om hun mentale gezondheid serieus te nemen.

