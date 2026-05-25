"Deze vrouw is ongelooflijk": Jessica Alba fascineert met een nieuwe selfie

De Amerikaanse actrice en ondernemer Jessica Alba deelde een hartverwarmend bericht op Instagram dat haar volgers meteen betoverde. Via een reeks foto's gaf ze een persoonlijke terugblik op de maand mei, vergezeld van een natuurlijke selfie. Binnen enkele uren stroomden de reacties binnen, waarvan vele haar uitstraling prezen. "Deze vrouw is ongelooflijk", luidde een van de vele bewonderende berichten.

Een publicatie doordrenkt met dankbaarheid.

In het onderschrift van haar bericht deelde Jessica Alba een ware "liefdesbrief aan mei". De actrice uitte haar wens om het rustiger aan te doen en van elk moment, groot of klein, ten volle te genieten. "Dit jaar vliegt voorbij en ik herinner mezelf eraan om het wat rustiger aan te doen en alles in me op te nemen", schreef ze, waarbij ze oprecht doelde op "de grote momenten, de rustigere momenten, de chaos en de schoonheid". Ze sprak haar bijzondere dankbaarheid uit voor de mensen om haar heen, persoonlijke groei, lachen en de kleine momenten van het dagelijks leven.

Een "natuurlijke" selfie die door internetgebruikers wordt geprezen.

Op de cover van deze fotoserie koos Jessica Alba voor een simpele selfie. Ze draagt minimalistische make-up: een stralende teint, subtiel aangezette ogen en lippen met een vleugje lipgloss. Haar enige accessoires zijn grote gouden oorringen en een casual outfit bestaande uit een grijze hoodie. Deze foto illustreert een onopgesmukte schoonheid, die vooral door haar fans wordt gewaardeerd.

Een boodschap die ons aanmoedigt om het rustiger aan te doen.

Naast de esthetische aantrekkingskracht draagt deze post een boodschap uit die bij velen online weerklank vindt. Door iedereen uit te nodigen om van het huidige moment te genieten en dankbaarheid te cultiveren, sluit Jessica Alba zich aan bij een bredere trend die welzijn en mindfulness waardeert. "Tot gauw, juni," besluit ze teder, waarmee ze dit reflectieve intermezzo op een optimistische en vredige toon afsluit.

Met deze oprechte en stralende post bewijst Jessica Alba dat authenticiteit en sereniteit hand in hand kunnen gaan. Een inspirerende boodschap die ons aanmoedigt om het rustiger aan te doen en te genieten van de kleine dingen in het leven, overgebracht door haar alom geprezen natuurlijke schoonheid.