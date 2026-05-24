De 69-jarige journaliste Katie Couric straalt in een spectaculaire zwarte jurk.

De Amerikaanse journaliste, producente en documentairemaakster Katie Couric maakte een opvallende verschijning in New York op het voorjaarsgala van het American Ballet Theatre in 2026. Ze zag er elegant uit in een verfijnde zwarte jurk met opvallende details. Samen met haar echtgenoot, John Molner, straalde ze op de rode loper.

Een elegante jurk met theatrale details.

Het voorjaarsgala van het American Ballet Theatre, gehouden in Cipriani 42nd Street in New York City, bracht tal van persoonlijkheden uit de media-, cultuur- en entertainmentwereld samen. Een van de meest opvallende gasten van de avond was Katie Couric. Voor dit gala-evenement koos ze een zwarte fluwelen jurk die was herwerkt met verschillende moderne elementen.

De jurk had een diepe decolleté en een dramatische, bolvormige rok die uitliep in een gestructureerde witte sleep. De combinatie van diepzwart en helderwit gaf het geheel een theatrale uitstraling, terwijl het tegelijkertijd een vleugje klassieke elegantie behield. Katie Couric combineerde haar outfit met verschillende sprankelende sieraden, waaronder ringen, armbanden en oorbellen. Een paar zwarte pumps met spitse neus en een klein schoudertasje maakten de look compleet.

Een stralende en natuurlijke schoonheidslook

Katie Couric koos ook voor een zachte en stralende beautylook. Haar Venetiaans blonde haar was gestyled in een zachte föhnlook met een zijscheiding, wat beweging gaf aan haar korte kapsel. Qua make-up droeg ze een stralende teint met roze accenten op haar wangen en lippen. Een licht iriserende oogschaduw benadrukte haar ogen. Het algehele effect versterkte de ingetogen elegantie (een esthetiek van "stille luxe") die haar publieke optredens vaak kenmerkt.

Katie Couric, een invloedrijke mediapersoonlijkheid

Katie Couric is een van de meest herkenbare figuren in het Amerikaanse medialandschap. Als voormalig nieuwslezeres en presentatrice van talloze televisieprogramma's verschijnt ze nog steeds regelmatig op culturele en liefdadigheidsevenementen. Haar publieke optredens worden vaak geprezen om hun ingetogen elegantie en verfijning. Deze recente verschijning op het gala van het American Ballet Theatre bevestigt eens te meer haar zelfverzekerdheid op de rode loper in New York.

