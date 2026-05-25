Op 43-jarige leeftijd reageert Anne Hathaway op geruchten over cosmetische chirurgie.

De Amerikaanse actrice Anne Hathaway heeft besloten de zaken recht te zetten. In een interview met ELLE magazine ging ze in op de vele speculaties rondom haar uiterlijk, met name de hardnekkige geruchten over een facelift. Hoewel ze doorgaans zwijgt over dergelijke zaken, heeft ze er nu eindelijk voor gekozen om zich uit te spreken.

Een verklaring om een einde te maken aan de speculatie.

Toen haar gevraagd werd naar de geruchten rondom haar gezicht, legde Anne Hathaway uit waarom ze zich uitsprak. "We leven in een tijd waarin mensen er heel zeker van zijn dat ze iets als feit beschouwen, en soms is wat ze geloven waar, soms niet," zei ze. De actrice erkende een zekere ambivalentie: "De speculatie is zo intens geworden dat je de behoefte voelt om de zaken recht te zetten." Dit is des te opmerkelijker gezien haar gebruikelijke voorkeur voor volledige discretie.

"Het zijn gewoon twee vlechten."

Anne Hathaway reageerde humoristisch op een haartutorial die ze had gedeeld, waarin een gevlochten kapsel te zien was dat een "uitgerustere" look gaf. "Trouwens, dit zijn grote medische beslissingen waarvan mensen denken dat het grote beslissingen zijn," merkte ze op. "Ik wilde laten zien dat ik geen grote medische beslissing heb genomen. Het zijn gewoon twee vlechten." Trouw aan haar openhartigheid gaf ze echter ook toe dat ze wellicht ooit een facelift zou overwegen – een beslissing die, als ze die zou nemen, volledig haar eigen beslissing zou zijn.

Een toespraak over authenticiteit

Tijdens het interview sprak Anne Hathaway ook over haar relatie met schoonheid en zelfvertrouwen. Terugkijkend op haar beginjaren gaf ze toe dat ze lange tijd "te streng voor zichzelf" was geweest, uit angst. Voor haar wordt schoonheid bovenal gedefinieerd door authenticiteit: "Schoonheid kan lelijkheid bevatten, zolang het maar waarheid bevat," legde ze uit, een citaat van een regisseur. Deze filosofie vormt de basis voor haar meer serene relatie met haar imago.

Door zich uit te spreken, herinnert Anne Hathaway ons eraan hoe opdringerig speculaties over het uiterlijk van vrouwen (in het openbaar of privé) kunnen zijn. Deze oprechte verklaring bevestigt het recht van elke vrouw om zelf te bepalen hoe haar lichaam en imago eruitzien, zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden.