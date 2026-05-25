Met een sprankelende look blaast Sydney Sweeney een beautytrend uit de jaren 2000 nieuw leven in.

De Amerikaanse actrice en producente Sydney Sweeney, die Cassie speelt in de populaire serie "Euphoria", staat centraal in een nieuwe beautytrend. Voor een aflevering creëerde de hoofdvisagist van de serie, Donni Davy, een volledig sprankelende look met strass-steentjes en glitter, die een iconische esthetiek uit de jaren 2000 nieuw leven inblaast. Deze make-uplook, die samen met een tutorial op sociale media werd gedeeld, veroverde direct de harten van internetgebruikers.

Een glinsterende make-uplook van "Euphoria".

De serie "Euphoria", bekend om haar "gedurfde" keuzes, heeft make-up tot een waar visueel kenmerk gemaakt. Voor deze nieuwe look, gedragen door het personage Cassie, koos make-upartist Donni Davy voor een subtiele glans. Op de oogleden van Sydney Sweeney verlicht een glinsterende oogschaduw met roze en lila reflecties de ogen, versterkt door eyeliner versierd met subtiel geplaatste strass-steentjes. De wimpers, royaal bedekt met mascara, omlijsten een bewust "poppenachtige" blik, terwijl een roze blush en glanzende lippen deze zoete en stralende esthetiek completeren.

De terugkeer van de strasssteentjes en glitter uit de jaren 2000.

Deze make-uplook is rechtstreeks geïnspireerd op de beautycodes van de jaren 2000, gekenmerkt door het royale gebruik van glitter, strass-steentjes en levendige kleuren. Vooral de met kristallen bezette eyeliner roept de iconische looks van dat decennium in herinnering, waarin glitter de boventoon voerde. Door deze esthetiek nieuw leven in te blazen, bevestigt de serie de grote comeback van de "Y2K"-trend in de beautywereld, die alomtegenwoordig is in de mode en op sociale media. Een nostalgie in een eigentijds jasje.

Met deze glinsterende make-up, geïnspireerd op de jaren 2000, bevestigen Sydney Sweeney en het "Euphoria"-team de krachtige invloed van de serie op beautytrends. Deze stralende trend zal de komende maanden ongetwijfeld vele looks inspireren.