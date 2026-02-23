Op het strand straalt Jessica Alba in een tweedelig pak.

Zonneschijn, liefde en een vleugje kunst: dat is de perfecte cocktail die Jessica Alba haar fans voor Valentijnsdag voorschotelde. De Amerikaanse actrice, model en ondernemer deelde onlangs foto's van haar verblijf in Miami met haar partner, de Amerikaanse acteur Danny Ramirez, die Colombiaans-Mexicaanse roots heeft. Ze combineerde een romantische sfeer met een zelfverzekerde stijl.

Een artistieke kijk op het zand

Op de foto's die Jessica Alba op Instagram deelde, trok ze de aandacht met een strandoutfit met een abstract zwart-wit patroon dat deed denken aan penseelstreken. De natuurlijke golven in haar haar en de eenvoud van haar sieraden voegden een vleugje ontspannen elegantie toe, geheel in lijn met haar aangeboren gevoel voor stijl.

Tederheid en medeplichtigheid op elk moment.

De actrice liet niet alleen haar look zien, maar gaf haar volgers ook een teder inkijkje. Op een foto die viraal ging, zien we de Amerikaanse acteur Danny Ramirez, van Colombiaanse en Mexicaanse afkomst, haar een kus op de wang geven terwijl ze allebei een bijpassende pet dragen. Op een andere foto houdt hij een bord omhoog met de meest romantische vraag van de maand: "Wil je mijn Valentijn zijn?"

Een discreet maar hecht stel.

Sinds Jessica Alba en Danny Ramirez hun relatie in het najaar van 2025 officieel maakten, lijken ze een hecht stel te vormen. Hun uitje naar Miami is een bewijs van deze geweldige chemie. Jessica Alba plaatste een sprankelend "Miami minute ❤️‍🔥" als onderschrift bij haar foto, waarmee ze de sfeer van hun reis perfect weergeeft.

Tussen haar persoonlijke projecten en de momenten met haar partner door straalt Jessica Alba, waarmee ze bewijst dat zachtheid na tegenspoed weer kan herrijzen. Haar aanstekelijke levensvreugde en kenmerkende stijl blijven haar fans wereldwijd boeien.