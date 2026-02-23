De subtiele piercing van de schaatser wekt de nieuwsgierigheid van de toeschouwers.

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2026 wist Alysa Liu het publiek te betoveren met veel meer dan alleen haar elegantie op het ijs. Terwijl ze de gouden medaille won in de vrije kür voor de Verenigde Staten, trok de Amerikaanse kunstschaatsster ook de aandacht met een onverwacht detail: een sieraad (een piercing) verborgen achter haar stralende glimlach.

Een verborgen parel achter een glimlach

Toen Alysa Liu haar armen in triomf omhoog hief op het podium, legden de camera's een subtiele metallic glans vast tussen haar bovenlip en tanden. Velen dachten aanvankelijk dat het een tandversiering was, voordat ze ontdekten dat het een piercing was, een zogenaamde "smiley". Dit sieraad, geplaatst op het frenulum van de bovenlip (het kleine ligament dat de lip met het tandvlees verbindt), is in rusttoestand vrijwel onzichtbaar. Het wordt pas zichtbaar bij een brede glimlach of een lachbui, als een geheim detail dat alleen bij blije uitdrukkingen tevoorschijn komt. Een perfecte stijlkeuze voor een atlete met zo'n aanstekelijke glimlach.

Afhankelijk van de anatomie van de persoon en de lengte van het gekozen sieraad, kan deze piercing lager of lager op de voortanden komen te zitten. Sommige ringen raken de snijtanden nauwelijks en blijven daardoor heel discreet, terwijl andere iets lager zitten en beter zichtbaar worden bij een bredere glimlach, zoals die van Alysa Liu. De uitstraling varieert dus vanzelfsprekend: nauwelijks zichtbaar bij een verlegen glimlach, maar meer opvallend bij een hartelijke lach. Deze subtiele wisselwerking tussen discretie en schittering draagt bij aan de charme – een bijna geheim sieraad, dat alleen op de meest stralende momenten tevoorschijn komt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Alysa Liu (@alysaxliu)

Een vleugje zelfgemaakte durf

Het meest verrassende? Alysa Liu deed het zelf. In een interview met TMJ4 News onthulde de kunstschaatsster dat ze de piercing twee jaar eerder had laten zetten. "Ik vroeg mijn zus om mijn lip vast te houden terwijl ik in de spiegel keek, en toen heb ik hem gewoon met de naald doorboord," vertelde ze lachend. Een gebaar dat perfect haar vrije en creatieve persoonlijkheid weerspiegelt.

Hoewel de anekdote misschien grappig lijkt, is het absoluut geen voorbeeld om te volgen. Jezelf piercen brengt serieuze risico's met zich mee, vooral in de mond. Dit gebied is bijzonder gevoelig en vatbaar voor bacteriën: een infectie kan zich snel ontwikkelen, om nog maar te zwijgen van de risico's op bloedingen, beschadiging van het lipriempje of complicaties door slechte wondgenezing. Voor iedereen die een piercing overweegt, is het essentieel om naar een erkende piercingstudio te gaan die zich aan strenge hygiënenormen houdt en steriele, wegwerpmaterialen gebruikt. Het piercen van het lichaam is nooit een kleinigheid – en al helemaal niet in de mond – en verdient het om serieus en voorzichtig te worden aangepakt.

Een uitgesproken "alternatieve" handtekening

Alysa Liu omschrijft haar look zonder meer als "alternatief". Tussen haar piercings en gekleurde strepen lijkt elk detail een verhaal te vertellen. "Net als de jaarringen van een boom wil ik elk jaar een nieuwe aureool rond mijn haar toevoegen", legt ze uit. Haar esthetische keuzes weerspiegelen een sterke persoonlijkheid en een verlangen om zichzelf te uiten buiten de conventies van het traditionele kunstschaatsen.

Alysa Liu bewijst dat sportieve excellentie en individualiteit hand in hand kunnen gaan. Haar unieke glimlach, een symbool van zowel overwinning als individualiteit, illustreert een nieuwe generatie atleten: talentvol en trots om hun individualiteit te tonen, zowel op als buiten het ijs.