Als influencer op het gebied van 'body positive' spreekt ze over haar 'controversiële' relatie met de beweging.

Gabriella Lascano, een alom bekend figuur in de body positivity-beweging, verraste haar achterban door zich ervan te distantiëren. In een opinievideo reflecteert ze op een reis die gekenmerkt werd door empowerment, twijfel en controverse.

Van empowerment naar vragen stellen

Met meer dan 600.000 volgers op Instagram en TikTok heeft Gabriella Lascano zich sinds 2010 gevestigd als een krachtige stem voor vrouwen met een maatje meer. Mode, beauty, zelfvertrouwen: haar content viert het lichaam met trots. Ze heeft samengewerkt met merken en duizenden vrouwen geïnspireerd om hun zelfbeeld te herwinnen.

Toch voelde ze zich op haar zwaarste moment – rond de 181 kilo – "fysiek beperkt". Het dragen van hakken werd moeilijk en bepaalde vliegtuigstoelen en attracties waren voor haar ontoegankelijk. Geleidelijk aan bekroop haar een gevoel van onbehagen. Ze vertelt dat ze het gevoel had dat ze zich aansloot bij een steeds radicaler discours, waarin bepaalde woorden als "obesitas" of "bewust gewichtsverlies" ronduit werden afgewezen. Haar aanvankelijke intentie was zelfliefde, maar ze zegt dat ze die begon te betwijfelen: zou acceptatie elke reflectie op gezondheid moeten uitsluiten?

Het keerpunt en de video die mensen verdeelde.

In december 2022 dienden de sterfgevallen van twee prominente figuren binnen de beweging – Jamie Lopez, die bezweek aan hartcomplicaties, en Brittany Sauer, die spijt had betuigd over haar eetgewoonten – als een wake-up call. Gabriella geeft toe dat ze zich realiseerde dat ze mogelijk enkele waarschuwingssignalen had genegeerd.

In 2023 plaatste ze een video die viraal ging. Daarin beweerde ze dat gezondheid een tastbare realiteit is: hartziekten, diabetes en orgaanfalen bestaan, en je daar zorgen over maken is volgens haar geen uiting van fatfobie. Deze opmerkingen leidden tot een enorme golf van verontwaardiging. Ze werd ervan beschuldigd de beweging te hebben verraden en werd bekritiseerd en verstoten door een deel van de gemeenschap dat haar eerder had gesteund.

Het label van je afschudden, niet zelfliefde.

Sindsdien heeft Gabriella Lascano zich gedistantieerd van de body positivity-beweging. Ze blijft lifestyle-content maken, maar zonder zich er officieel bij aan te sluiten. Voor haar is het mogelijk om diep van jezelf te houden en tegelijkertijd te erkennen dat er bepaalde medische risico's bestaan. Haar verhaal belicht een kloof: tussen zelfbeschikking en de angst voor ontkenning van de gezondheid – al is het essentieel om een fundamentele nuance te introduceren.

Gezondheid en gewicht: pas op voor snelle oplossingen

Overgewicht betekent niet per se dat iemand ongezond is. Dun zijn garandeert geen goede gezondheid. De medische realiteit is oneindig veel complexer dan het zichtbare silhouet doet vermoeden. Iemand kan een groot lichaam hebben en toch uitstekende bloedwaarden, een stabiele bloeddruk en regelmatige lichaamsbeweging. Omgekeerd kan iemand dun zijn en lijden aan onzichtbare hart-, stofwisselings- of psychische aandoeningen. Toch houdt de maatschappij de gezondheid van mensen met overgewicht nauwlettender in de gaten dan die van dunne mensen.

Zodra een vrouw overgewicht heeft, wordt haar gezondheid een publiek thema. Mensen maken zich zorgen om haar. Ze projecteren risico's op haar. Ze trekken conclusies. Wanneer een slanke vrouw zogenaamd schadelijke gewoonten aanneemt, is de collectieve bezorgdheid veel subtieler. Deze asymmetrie onthult een vooroordeel: het automatisch associëren van gewicht met een slechte gezondheid is een vorm van fatfobie.

Er zijn veel redenen waarom iemand kan aankomen: hormonale factoren, genetica, medische behandelingen, eetstoornissen, sociaaleconomische omstandigheden en chronische stress. Het lichaam reduceren tot een gezondheidsindicator is wetenschappelijk onjuist en oneerlijk tegenover de mensheid.

Een debat dat genuanceerder moet zijn.

Het verhaal van Gabriella Lascano moet niet gebruikt worden om het idee te bevestigen dat "dik zijn gelijkstaat aan ziek zijn", maar juist om een meer volwassen discussie op gang te brengen. Ja, gezondheid moet een prioriteit blijven, ongeacht je gewicht. Nee, het mag geen wapen worden om je een schuldgevoel aan te praten of je te stigmatiseren. Je hebt het recht om van je lichaam te houden zoals het nu is. Je hebt ook het recht om er morgen anders voor te willen zorgen. Deze twee wensen sluiten elkaar niet uit.

Uiteindelijk laat het verhaal van Gabriella Lascano ons zien dat sociale bewegingen evolueren en dat individuele ervaringen divers zijn. Zelfacceptatie sluit gezondheidsbewustzijn niet uit, maar gezondheid mag nooit gebruikt worden om een lichaam te beoordelen. Of je nu dun, dik, gespierd bent, enzovoort, je lichaam verdient respect. Het belangrijkste is niet om je aan een label te conformeren, maar om een heldere, vriendelijke en vrije relatie met jezelf te ontwikkelen.