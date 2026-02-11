Search here...

"Schaamt ze zich niet?": Ski-outfit van dit model zorgt voor ophef.

Midden in de winter veroorzaakte de Britse pornoster en model Lily Phillips een storm op sociale media. De reden? Haar ski-outfit. Met meer dan 1,6 miljoen volgers op Instagram deelde ze een video van zichzelf skiënd in een skipak. De post ging razendsnel viraal en riep bewondering, spot en verontwaardiging op.

Zijn blik op de piste

Op de foto's is Lily Phillips te zien in een minimalistische bikini, zonnebril en skischoenen. Het humoristische onderschrift luidt: "Uphill vs. Downhill", een uitdrukking die het contrast tussen fysieke inspanning en ontspanning moet weergeven. Binnen enkele uren hadden de foto's meer dan 13.000 likes en een stortvloed aan uiteenlopende reacties. Sommige internetgebruikers prezen haar zelfvertrouwen en lef; anderen bekritiseerden haar fel vanwege een outfit die ze "ongepast" vonden op familiegrond.

De reacties waren zeer verdeeld.

De meningen waren verdeeld onder het bericht: "Schaamt ze zich niet? Het is ongepast met kinderen in de buurt," klaagde een gebruiker. "Ze ziet er fantastisch uit!" reageerde een andere fan. Het debat verspreidde zich vervolgens naar X (voorheen Twitter) en TikTok, waar verschillende gebruikers "deze absurde nieuwe trend" bespotten. Anderen zagen het juist als een luchtig en speels gebaar, zonder enige opzettelijke provocatie.

Lily Phillips durft het helemaal aan

Geconfronteerd met de controverse bood Lily Phillips geen excuses aan; ze zette zelfs door met soortgelijke berichten en poseerde opnieuw op de skipiste in andere kleurrijke badpakken. Hoewel ze de kritiek niet direct aanpakt, lijkt haar standpunt duidelijk: ze wil een vrijheid van meningsuiting en stijl tonen die een integraal onderdeel is van haar persoonlijke merk.

In een tijd waarin sociale media zowel trends als controverses bepalen, illustreert Lily Phillips perfect de vervaging van de grens tussen mode en schandaal. Haar look op de skipiste is zeker controversieel, maar bereikt wel één ding: het zet mensen aan het praten. De vraag blijft echter: moet stijl hoog in de besneeuwde bergen altijd voorrang krijgen boven de gelegenheid?

Op 43-jarige leeftijd kiest Anne Hathaway voor elegantie met een jurk met veren.

