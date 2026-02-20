Search here...

Met haar "kattenogen" weet deze zangeres haar fans te betoveren.

Léa Michel
@daniela_avanzini/Instagram

Met haar katachtige ogen, geaccentueerd door een streepje eyeliner, betovert Daniela Avanzini, lid van de Amerikaanse meidenband Katseye, haar fans op Instagram. De Peruaanse zangeres deelde onlangs foto's waarop haar fascinerende blik het internet stormenderhand heeft veroverd.

De magnetische kracht van "sireneogen"

Daniela Avanzini is het toonbeeld geworden van de "siren eyes"-trend, een make-uplook die de ogen optisch verlengt met een winged eyeliner die doorloopt tot in de binnenste ooghoek, een smokey eye-effect en een donkere waterlijn. Op TikTok en Instagram zijn fans vol lof: "Ojos de gato" (kattenogen) of simpelweg "kattenogen".

Fans zijn dol op deze gedurfde stijl, die perfect past bij het "Beautiful Chaos"-tijdperk van de meidengroep Katseye en waarmee Daniela Avanzini zich onderscheidt van andere leden zoals Yoonchae (roze wangen) of Lara (bruine lippen). Dat is geen toeval: haar katachtige ogen trekken veel bekijkers en inspireren duizenden amateur-visagisten.

Een rijzende ster

Daniela Avanzini, een van de oprichters van de Amerikaanse meidengroep Katseye sinds hun debuut in 2024, verovert de wereld met haar Latijns-Amerikaanse charisma en aangeboren gevoel voor schoonheid. Haar make-up is niet alleen een lust voor het oog: het zet een wereldwijde trend en bewijst dat K-popidolen de beauty-industrie kunnen revolutioneren.

Naast haar betoverende blik en natuurlijke uitstraling is het vooral haar talent dat universele bewondering afdwingt. Op het podium fascineert Daniela met haar magnetische aanwezigheid, haar precieze choreografie en de emotie die ze in elk optreden legt. Fans bewonderen haar niet alleen om haar uiterlijk; ze vieren haar energie, haar stem en haar zeldzame vermogen om van elk optreden een onvergetelijk moment te maken.

Kortom, Daniela Avanzini's "kattenogen" zijn meer dan alleen een cosmetisch detail: het is een "dodelijk wapen" dat boeit en inspireert, en haar status als rijzende ster van de Amerikaanse meidenband Katseye versterkt. Met posts zoals deze weet ze van elke blik een virale sensatie te maken.

Op 50-jarige leeftijd doorbreekt Charlize Theron haar stilte over "onaanvaardbaar gedrag" in Hollywood.

